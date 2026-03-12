Hajlott orr, vörös borosta, kék szemek: holttestre bukkantak Miskolcon

A halott férfira március 2-án találtak rá Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Miskolcon. Hiába próbálják kideríteni, kié a holttest, eddig senki sem jelentkezett hozzátartozóként, pedig a férfinek több olyan, könnyen felismerhető testi sajátossága is volt, amelyek alapján akár rá is ismerhetne valaki – írta meg a Boon.hu.
Ezekről a feltűnő ismertetőjegyekről lehet felismerni, kié a Miskolcon talált holttest
A rendőrségi adatlap részletes leírást közöl a külsejéről, hogy megkönnyítsék az azonosítást. A holttest egy körülbelül 50–60 év közötti, közepes testalkatú férfié lehetett, akinek testmagassága 156–160 centi, testsúlya 51–60 kg között volt, amíg élt. Koránál idősebbnek tűnhetett.
A férfi haja rövid volt, középbarna, ősz szálakkal keveredve, a homloknál már ritkuló és kopaszodó.
Hajszálai egyenesek és vékonyak voltak, a hajhossz nagyjából öt centiméter lehetett. Az arca borostás volt, arcszőrzete enyhén rőt árnyalatú, szeme szürkéskék.
Az egyik legfeltűnőbb ismertetőjegye alighanem az orra, mivel az jobbra hajlott, ami nagy valószínűséggel egy korábbi törés következménye.
Több foga hiányzott.
A testén több régi sérülés nyoma is látszott
A szakértők a holttesten több jellegzetes heget is rögzítettek, amelyek segíthetnek az azonosításban. Több különleges sérülésnyomot találtak, köztük egy kiterjedt, körülbelül 20×10 centiméteres világosabb bőrfelületet a bal comb elülső részén, amely finoman heges rajzolatot mutatott. Ez akár egy korábbi sérülés vagy régen begyógyult seb nyoma is lehet.
A jobb térd elülső részén egy 1–2 centiméteres, csillag alakú heg látszott.
A dokumentáció szerint a jobb szemöldök belső szélénél, a középvonaltól mintegy egy centiméterre egy 0,8 centiméteres, felszínes sérülést is rögzítettek. A bal oldali lágyékhajlatban pedig egy körülbelül fél centiméteres hámhiány volt megfigyelhető. A férfi mellkasa előre domborodó, széles és szimmetrikus.
A miskolci rendőrök azt kérik, aki a részletes leírás alapján felismeri a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik arról, ki lehetett, jelentkezzen a rendőrségen.
