Elhunyt a Magyar Honvédség fiatal tisztjelöltje Budapesten

Március 17-én délután tragikus hirtelenséggel életét vesztette a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának egyik harmadéves hallgatója Budapesten. A fiatal honvédtisztjelölt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusán hunyt el, a gyászhírt az egység közösségi oldalán erősítették meg – írta a Borsonline.hu.

Meghalt a honvédség egyik harmadéves hallgatója (Illusztráció)

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Vizsgálják a honvéd halálát

A tragédia körülményeinek tisztázását az illetékes hatóságok bevonásával már megkezdték. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezte ki a családnak, az esetről további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

