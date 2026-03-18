Elhunyt a Magyar Honvédség fiatal tisztjelöltje Budapesten

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette az MH Ludovika Zászlóalj egyik harmadéves hallgatója a budapesti campuson. A fiatal tisztjelölt halálhírét a közösségi oldalán erősítette meg a honvéd egység.
Március 17-én délután tragikus hirtelenséggel életét vesztette a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának egyik harmadéves hallgatója Budapesten. A fiatal honvédtisztjelölt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusán hunyt el, a gyászhírt az egység közösségi oldalán erősítették meg – írta a Borsonline.hu.
Vizsgálják a honvéd halálát
A tragédia körülményeinek tisztázását az illetékes hatóságok bevonásával már megkezdték. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezte ki a családnak, az esetről további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.
