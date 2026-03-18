Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mutatjuk a legfontosabb megállapításokat Orbán Viktor egri beszédéből

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

honvédség

Elhunyt a Magyar Honvédség fiatal tisztjelöltje Budapesten

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus hirtelenséggel életét vesztette az MH Ludovika Zászlóalj egyik harmadéves hallgatója a budapesti campuson. A fiatal tisztjelölt halálhírét a közösségi oldalán erősítette meg a honvéd egység.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Március 17-én délután tragikus hirtelenséggel életét vesztette a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának egyik harmadéves hallgatója Budapesten. A fiatal honvédtisztjelölt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusán hunyt el, a gyászhírt az egység közösségi oldalán erősítették meg – írta a Borsonline.hu.

Meghalt a honvédség egyik harmadéves hallgatója (Illusztráció)
Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Vizsgálják a honvéd halálát

A tragédia körülményeinek tisztázását az illetékes hatóságok bevonásával már megkezdték. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezte ki a családnak, az esetről további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

A romániai hatóságok egy fiatal lány holttestére bukkantak a Dunában, az eddigi adatok alapján pedig nem zárható ki az idegenkezűség sem a tragikus eset kapcsán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!