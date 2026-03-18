Megrázó részletek derültek ki a fiatal honvédtisztjelölt tragédiájáról

Döbbenet és gyász rázta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, miután kedden délután tragikus hirtelenséggel életét vesztette a Ludovika Zászlóalj egyik harmadéves hallgatója. A Magyar Honvédség hivatalos tájékoztatása után napvilágot látott sajtóértesülések szerint a fiatal honvédtisztjelölt egy magas épület tetejéről zuhant a mélybe. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit, miközben az egyetemi közösség osztozik a család fájdalmában – írta a Borsonline.hu.

Kiderült, hogy halt meg a fiatal honvédtisztjelölt

Épületről zuhant a halálba a fiatal honvéd

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem budapesti campusát:

kedden délután a Zrínyi Miklós Laktanya egyik épületének tetejéről zuhant a mélybe egy 21 éves hallgató.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel, így a körülményeket közigazgatási eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják. A Honvédelmi Minisztérium és a honvédség vezetése őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak, akiket a tragédiát követően azonnal értesítettek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

