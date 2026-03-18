Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

magyar honvédség

Megrázó részletek derültek ki a fiatal honvédtisztjelölt tragédiájáról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden tragikus hirtelenséggel életét vesztette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik hallgatója a Zrínyi Miklós Laktanya területén. Bár sajtóinformációk szerint a fiatal tisztjelölt az épület tetejéről zuhant a mélybe, a Magyar Honvédség egyelőre csak a halálhír tényét erősítette meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenet és gyász rázta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, miután kedden délután tragikus hirtelenséggel életét vesztette a Ludovika Zászlóalj egyik harmadéves hallgatója. A Magyar Honvédség hivatalos tájékoztatása után napvilágot látott sajtóértesülések szerint a fiatal honvédtisztjelölt egy magas épület tetejéről zuhant a mélybe. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit, miközben az egyetemi közösség osztozik a család fájdalmában – írta a Borsonline.hu.

gyász, gyertya, honvéd
Kiderült, hogy halt meg a fiatal honvédtisztjelölt
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Épületről zuhant a halálba a fiatal honvéd

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem budapesti campusát: 

kedden délután a Zrínyi Miklós Laktanya egyik épületének tetejéről zuhant a mélybe egy 21 éves hallgató. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel, így a körülményeket közigazgatási eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják. A Honvédelmi Minisztérium és a honvédség vezetése őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak, akiket a tragédiát követően azonnal értesítettek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!