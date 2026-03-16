Sokkoló képet posztolt Horváth Tamás balesetet szenvedett felesége

Meghitt ünneplésnek indult, de drámai fordulatot vett Horváth Tamás és felesége kilencedik házassági évfordulója, amelyet egy különleges utazással szerettek volna emlékezetessé tenni. Bár kiskedvencük, Goku kutyus műtéte után fellélegezhettek és elutazhattak a Maldív-szigetekre, az álomnyaralás végül egy súlyos baleset miatt rémálommá vált, mikor Péterfi Andrea lábszárcsontja eltört.

Hosszú út vár Péterfi Andreára a felépüléshez, de férje, Horváth Tamás mindenben segíti

Fotó: MW Bulvár

Horváth Tamás mindenben segíti sérült feleségét

Közel két hónappal a maldív-szigeteki álomnyaraláson történt súlyos baleset után Péterfi Andrea még mindig a rehabilitáció nehézségeivel küzd. A hathetes kontroll eredményei biztatóak, a csont összeforrása elindult, ám a harminccentis velőűrszeggel és öt csavarral rögzített lábát egyelőre csak minimálisan terhelheti – írta a Blikk.hu.

Andrea kerekesszékkel közlekedik és bár szobabiciklivel, valamint gyógytornász segítségével dolgozik a felépülésén, a kiszolgáltatottság lelkileg is megviseli.

A család életét fenekestül felforgatta a baleset, hiszen a háztartási teendők, amiket eddig Andrea végzett, most a férfiakra szakadtak. A népszerű énekes, Horváth Tamás döbbenten szembesült azzal, mennyi láthatatlan munka hárult eddig a feleségére, és kijelentette: a jövőben nem engedi, hogy Andrea egyedül vigye a hátán az otthoni feladatokat.

Szerintem a férfiak fel sem fogják, hogy otthon mennyi mindent csinál egy nő. Automatikusan megvan mindenkinek mindene és amikor valami történik, akkor jönnek rá, hogy hoppá...”

– mesélte nevetve az énekes.

Andrea hálás a támogatásért, de elismerte, hogy a folyamat számára is nagy tanulópénz. Bár fizikailag nehéz a helyzet, a család és a barátok összefogása erőt ad neki a folytatáshoz.

Amikor azt érzem, hogy magatehetetlen és kiszolgáltatott vagyok, akinek folyton segítségre van szüksége, akkor azt kisírom magamból. Feldolgozom, és utána megyek tovább”

– vallotta be őszintén Andrea.