Megrázó részleteket árult el a Huszti ikrek édesapjának özvegye

2025 januárjában sokkoló hír érkezett Skóciából, ami a Huszti ikrek haláláról szólt. Az Aberdeenben élő, 32 éves Eliza és Henrietta január 7-én eltűnt, holttestüket január 31-én emelték ki a Dee folyóból. A nyomozók arra jutottak, hogy nem gyilkosság áldozatai lettek, hanem ketten együtt vetették a vízbe magukat. Az máig nem derült ki, miért lettek öngyilkosok.

A Huszti ikrek 2025 januárjában haltak meg rejtélyes körülmények között Skóciában Fotó: Bors

Ezt a család nem fogadta el.

Édesapjuk élete végig meg volt győződve arról, hogy a lányait megölték.

A 63 éves férfit teljesen felemésztette a veszteség: bár cukorbetegséggel és szívpanaszokkal is küzdött, felesége nem sejtette, hogy ennyire rosszul van.

Így halt meg a Huszti ikrek édesapja

Még értem jött a kórházba, együtt jöttünk haza. Mondtam is neki: le vagy sápadva, nem tetszel nekem, Szívem. Annyit mondott: »Ne aggódj, csak meg vagyok fázva«

– emlékezett vissza az özvegy.

Huszti Miklós állapota rövid idő alatt drámaian romlani kezdett. Szombaton, egy nappal a halála előtt, még viszonylag átlagosan telt a napja, vasárnapra azonban már az ágyból sem tudott felkelni, és enni sem volt ereje. A tragédia végül hétfő hajnalban következett be. Erika könnyek között emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor rádöbbent, hogy élete párja nincs többé.

Huszti Miklós, az ikrek édesapja februárban távozott az élők sorábókl

Fotó: Szon.hu

Hétfőn hajnalban csak annyit hallottam, hogy hörgött kettőt. Felkeltem, szólongattam, de semmi választ nem kaptam. Átrohantam a szomszédba segítségért, de már akkor éreztem, hogy meghalt"

– idézte fel a halála napját.

A rohammentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni a férfit, de már nem tudtak rajta segíteni. A család úgy döntött, nem kér boncolást. Úgy érzik, ez már semmit sem változtatna a történteken: szerintük Miklós a bánatba halt bele. A családot az elmúlt időszakban egymást követő tragédiák érték. Előbb a két ikerlány, Henrietta és Eliza halt meg,

majd nem sokkal később Erika saját lánya, Noémi is.

Huszti Miklós képtelen volt feldolgozni lányai elvesztését, még akkor is, ha erről szinte soha nem beszélt.

11 évig éltünk nagy szeretetben. Sose mondta a nevemet, hogy Erika. Mindig úgy nevezett: Kincsem, Szívem, Drágám. Én is csak Szívemnek hívtam, mert az is volt"

– mondta az özvegy, aki jelenleg az egyik lányánál él, mert a közös otthon emlékei között már nem tud megmaradni.