Holtan találták otthonában az idős férfit

Egy keszthelyi társasházban történt az eset, ahol egy idős férfi miatt riasztották a tűzoltókat szombat este. A rokon már egy ideje nem tudta felvenni vele a kapcsolatot, ezért döntött úgy, hogy segítséget kér – írta a Zaol.hu.

Saját otthonában hunyt el az idős férfi

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Zárt ajtók mögött találtak rá az idős férfira

A helyszínre érkező tűzoltók végül bejutottak a Klempa Károly közben található lakásba, ahol rátaláltak az idős férfire. Sajnos ekkorra már nem mutatott életjeleket.

A szakemberek azonnal átadták a helyszínt a mentőknek, azonban már nem lehetett segíteni rajta. A tragédia pontos körülményeiről nem közöltek részleteket.

