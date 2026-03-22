Holtan találták otthonában az idős férfit

Egy aggódó rokon hívta a segítséget, miután nem tudta elérni hozzátartozóját. Az idős férfi már nem mutatott semmilyen életjelet, amikor a hatóságok bejutottak a lakásába.
Egy keszthelyi társasházban történt az eset, ahol egy idős férfi miatt riasztották a tűzoltókat szombat este. A rokon már egy ideje nem tudta felvenni vele a kapcsolatot, ezért döntött úgy, hogy segítséget kér – írta a Zaol.hu.
Zárt ajtók mögött találtak rá az idős férfira
A helyszínre érkező tűzoltók végül bejutottak a Klempa Károly közben található lakásba, ahol rátaláltak az idős férfire. Sajnos ekkorra már nem mutatott életjeleket.
A szakemberek azonnal átadták a helyszínt a mentőknek, azonban már nem lehetett segíteni rajta. A tragédia pontos körülményeiről nem közöltek részleteket.
