Előre fizettek, de se csomag, se nő: így vert át 35 embert ez a nyíregyházi asszony

Egy nyíregyházi nő az interneten hirdetett eladásra különféle termékeket, a gyermektápszertől kezdve a ruhákon át egészen a dekorációkig. Az érdeklődőknek azt kérte, hogy előre utalják el a termékek árát a bankszámlájára. A pénz beérkezése után azonban a csomagok nem érkeztek meg és az eladóval sem lehetett felvenni a kapcsolatot. Így jött létre az egész internetes átverés, amely során 35 ember fizetett hiába – írta a Szon.hu.

Internetes átverés: fizettél, de a csomag nem jött meg

A bajai rendőrök nyomozása során kiderült, hogy az esetek 2023 szeptemberétől 2024 áprilisáig történtek, a sértettek az ország több pontjáról származtak. A nő gyanúsítottként került kihallgatásra és beismerte a bűncselekményeket.

Összesen 35 rendbeli csalást tártak fel, a rendőrség pedig lezárta az ügyet és vádemelést javasolt az illetékes ügyészségnek.

Az internetes átverés a vásárlóknak komoly pénzügyi veszteséget okozott, a csalás pedig egyszerűen megelőzhető lett volna körültekintő ellenőrzéssel és óvatossággal az online vásárlásoknál.

