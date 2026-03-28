Szinte teljesen kifosztva találták meg az egyik Törökszentmiklós környéki település általános iskoláját. A nyomozás szerint egy 36 éves férfi és a 16 éves fia lehet a felelős az iskolai lopásért, amely miatt már vádat is emelt ellenük a Szolnoki Járási Ügyészség – írta a Szoljon.hu.
Az iskolai lopás után börtönt kérnek az apára
A hatóságok szerint 2025 májusában, egy kora esti időpontban jutottak be az épületbe. Nem a bejárati ajtón mentek be, hanem az egyik ablakon át másztak be az iskolába. Miután bent voltak, még a gipszkartonfalat is megbontották, hogy a főépületbe is átjussanak. Odabent aztán szinte mindent összeszedtek, amit csak el tudtak vinni.
A vád szerint eltűnt három biztonsági kamera, több informatikai eszköz, valamint még tisztítószerek is.
Ezek összértéke meghaladta a 800 ezer forintot.
De nem csak az iskola felszerelését vitték el, hanem az egyik osztály félretett pénzét, nagyjából 40 ezer forintnyi osztálypénzt is zsebre tettek.
A nyomozóknak azonban sikerült több ellopott eszközt megtalálniuk. Az informatikai berendezések egy részét lefoglalták, így több mint 700 ezer forintnyi kár végül megtérült.
Az ügyészség szerint az apa nemcsak lopást követett el, hanem a saját gyermekét is rossz útra vitte. A hivatalos közlemény így fogalmaz:
Az apa azzal, hogy kiskorú gyermekével közösen szándékos bűncselekményt követett el, súlyosan kötelességszegő magatartást tanúsított, mellyel veszélyeztette kiskorú gyermeke értelmi, erkölcsi fejlődését
A büntetett előéletű apával szemben ezért börtönbüntetést indítványoztak. Valamint azt, hogy tiltsák el nevelő jellegű foglalkozás gyakorlásától és közügyektől is. A büntetlen előéletű fiúval szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozták. A felfüggesztés időtartamára pedig pártfotó felügyeletet is indítványozott mellé a vádhatóság.
Az ügyben végül a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.
