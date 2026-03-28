Szinte teljesen kifosztva találták meg az egyik Törökszentmiklós környéki település általános iskoláját. A nyomozás szerint egy 36 éves férfi és a 16 éves fia lehet a felelős az iskolai lopásért, amely miatt már vádat is emelt ellenük a Szolnoki Járási Ügyészség – írta a Szoljon.hu.

Az iskolai lopás után derült ki, hogy egy apa és 16 éves fia vihette el az eszközöket

Az iskolai lopás után börtönt kérnek az apára

A hatóságok szerint 2025 májusában, egy kora esti időpontban jutottak be az épületbe. Nem a bejárati ajtón mentek be, hanem az egyik ablakon át másztak be az iskolába. Miután bent voltak, még a gipszkartonfalat is megbontották, hogy a főépületbe is átjussanak. Odabent aztán szinte mindent összeszedtek, amit csak el tudtak vinni.

A vád szerint eltűnt három biztonsági kamera, több informatikai eszköz, valamint még tisztítószerek is.

Ezek összértéke meghaladta a 800 ezer forintot.

De nem csak az iskola felszerelését vitték el, hanem az egyik osztály félretett pénzét, nagyjából 40 ezer forintnyi osztálypénzt is zsebre tettek.

A nyomozóknak azonban sikerült több ellopott eszközt megtalálniuk. Az informatikai berendezések egy részét lefoglalták, így több mint 700 ezer forintnyi kár végül megtérült.

Ez volt a biztonsági kamera helye, amit elvittek

Az ügyészség szerint az apa nemcsak lopást követett el, hanem a saját gyermekét is rossz útra vitte. A hivatalos közlemény így fogalmaz:

Az apa azzal, hogy kiskorú gyermekével közösen szándékos bűncselekményt követett el, súlyosan kötelességszegő magatartást tanúsított, mellyel veszélyeztette kiskorú gyermeke értelmi, erkölcsi fejlődését

A büntetett előéletű apával szemben ezért börtönbüntetést indítványoztak. Valamint azt, hogy tiltsák el nevelő jellegű foglalkozás gyakorlásától és közügyektől is. A büntetlen előéletű fiúval szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozták. A felfüggesztés időtartamára pedig pártfotó felügyeletet is indítványozott mellé a vádhatóság.

Az ügyben végül a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.

Nemcsak falusi iskolákban, hanem a fővárosban is akadt bátor tolvaj, a budapesti luxusüzlet kirablása jól megszervezett akció volt, de a két külföldi elkövető pénteken nem jelent meg a bíróságon.