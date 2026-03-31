Megszületett az ítélet a vasi bokszedző ügyében, amely hónapok óta foglalkoztatta a közvéleményt. A bíróság végül nem találta bizonyítottnak a legsúlyosabb vádakat, így azok alól felmentette a vádlottat, ugyanakkor egy másik ügyben mégis elmarasztalta. A Szombathelyi Járásbíróság hétfőn hirdetett ítéletet az ügyben. A döntés eredetileg február végére volt kitűzve, ám akkor a vádlott és védője távolléte miatt elhalasztották az eljárást. Ezúttal azonban minden érintett megjelent, így nem volt akadálya annak, hogy végre lezárják az elsőfokú tárgyalást – írta a Vaol.hu

Az ítélet nem jogerős ebben a súlyos ügyben

Fotó: VN

Ítélet: nem bizonyították a legsúlyosabb vádakat

Az ítélet meghozatalakor a bíróság részletesen mérlegelte a bizonyítékokat és arra a következtetésre jutott, hogy a kiskorú veszélyeztetése és a testi sértés vádja nem állja meg a helyét.

A vádirat szerint a bokszedző egy sportegyesület keretein belül fiatal sportolókkal foglalkozott és az edzések, valamint különböző programok során többször is méltatlan helyzetbe hozta őket. Az ügyészség szerint ezek az esetek akár bántalmazásnak és veszélyeztetésnek is minősülhettek volna, ezért súlyos büntetést, sőt, a szakmától való végleges eltiltást is indítványoztak.

A bíróság azonban úgy látta, hogy ezek a vádak nem bizonyíthatók minden kétséget kizáróan. Ennek hiányában a vádlottat ezekben a pontokban felmentették.

Ugyanakkor az ügynek volt egy másik szála is, mégpedig a számvitel rendjének megsértése. Ebben a kérdésben a bíróság már egyértelműbbnek találta a helyzetet és bűnösnek mondta ki a férfit.

Ezért 450 ezer forintos pénzbüntetést szabtak ki rá.

A döntés vegyes reakciókat váltott ki. A vádlott és jogi képviselője elfogadta az ítéletet, az ügyészség azonban nem értett egyet a felmentéssel. Álláspontjuk szerint a bizonyítékok elegendőek lettek volna a súlyosabb bűncselekmények megállapításához is, ezért fellebbezést nyújtottak be.

Mindez azt jelenti, hogy az ügy még nem zárult le véglegesen. A másodfokú eljárás során újra napirendre kerülhetnek a vitatott kérdések és akár az ítélet is változhat.