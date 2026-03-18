ítélet

Elítélte a bíróság az MSZP-s Simon Gábort: 13 év után született meg a verdikt

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy évtizede húzódó eljárás első állomásának a végére tett pontot a bíróság egy politikai szempontból is érzékeny ügyben. 13 év után megszületett az elsőfokú ítélet.
ítélet / magánokirat hamisítás / közokirat / elsőfokú / MSZP / Simon Gábor / hamisítás

Ahogy azt az Origo is megírta, újraindult az a büntetőper, amelyben Simon Gábort, az MSZP volt elnökhelyettesét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, hamis magánokirat felhasználásával, valamint közokirat-hamisítással vádolta az ügyészség. Tizenhárom évnyi eljárás után döntött a Budai Központi Kerületi Bíróság az MSZP-s Simon Gábor ügyében. Megszületett az ítélet, de az ügynek még nincs vége – közölte az Index.

Elsőfokon megszületett az ítélet az MSZP-s Simon Gábor büntetőperében Forrás: Origo

Simon Gábor-ügy: megszületett az ítélet

A bíróság 30 millió forintos pénzbüntetésre ítélte az egykori politikust, azonban ezt az összeget nem kell megfizetnie, csupán egy 200 ezer forintos eljárási díjat. A döntés nem jogerős, az ügy folytatódhat.

Simon Gábor ellen tíz évvel ezelőtt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség. Az eljárás során öt bíró is foglalkozott az üggyel, mire megszületett az elsőfokú döntés.

Okiratokat hamisított

A volt politikust nyolcrendbeli hamis magánokirat felhasználásával, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítással vádolják. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott.

A nyomozás során kiterjedt vagyonkutatás zajlott, amelyben az osztrák hatóságok is közreműködtek. Svájc azonban nem nyújtott segítséget, mivel ott az adóelkerülés nem minősül bűncselekménynek, így nem áll fenn a kettős büntethetőség elve.

Az ügyészség szerint a politikus 250 ezer eurót utalt svájci számlájáról egy osztrák bankszámlára. A pénz 2006-ban került Svájcba, majd 2012-ben Ausztriába, előtte pedig Magyarországon készpénzként forgott.

Az ügyben a végső döntés még hátravan, a bírósági eljárás folytatódik.

 

 

