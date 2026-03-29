Tombolt az ítéletidő: tetőket bontott meg és fákat döntött ki a szél

Komoly pusztítást végzett a viharos szél több településen, ahol házak és közterületek is megsérültek. Az ítéletidő nemcsak riadalmat okozott, hanem jelentős károkat is hagyott maga után.
szélidőjáráskresz parktetőket bontotttűzoltókítéletidő

Erős széllökésekkel érkezett meg az ítéletidő, amely több helyen is komoly gondokat okozott. A vihar nem válogatott, tetőket bontott meg, kéményeket döntött ki és fákat csavart ki a földből, miközben a lakók és a hatóságok is gyors reakcióra kényszerültek – írta a Vaol.hu.

Az ítéletidő fákat csavart ki a földből
Fotó: Sárvár Lendületben facebook oldala

Az ítéletidő házakat is megrongált

Az egyik leglátványosabb káresemény Nicken történt, ahol a szél egy lakóház kéményét döntötte meg a Rákóczi utcában. A megroggyant szerkezet nemcsak az adott épületet veszélyeztette, hanem a környező ingatlanokra is komoly kockázatot jelentett.

A kémény egy része végül le is zuhant és a szomszédos udvarban lévő tároló tetejét rongálta meg. Eközben a tetőszerkezet sem úszta meg sérülés nélkül: a szél folyamatosan bontotta a cserepeket, amelyek a földre hullva további veszélyt jelentettek.

A helyszínre érkező tűzoltók gyorsan intézkedtek. A sérült kéményt részben visszabontották, hogy megelőzzék a további omlást, a tetőt pedig ideiglenesen lefóliázták. Ez nemcsak a további károkat akadályozza meg, hanem azt is, hogy egy esetleges eső még nagyobb problémát okozzon az épületben.

Tetőszerkezetekben is kárt tett a szélvihar
Fotó: Urai ÖTPE

Fák dőltek ki, parkok váltak veszélyessé

Sárváron, a KRESZ park környékén és a Csónakázó-tónál is komoly pusztítást végzett a szél. Több fa kidőlt, ágak szakadtak le, így a környék egy időre kifejezetten veszélyessé vált a járókelők számára.

A helyieket arra kérték, hogy lehetőség szerint kerüljék el a parkokat, amíg a szakemberek fel nem mérik és el nem hárítják a veszélyforrásokat. Egy-egy meggyengült fa vagy letört ág ugyanis bármikor további balesetet okozhat.

A károk elhárításában több tűzoltóegység is részt vett, köztük hivatásos és önkéntes csapatok. Az összehangolt munka kulcsfontosságú volt, hiszen az ilyen időjárási helyzetekben minden perc számít.

A szakemberek nemcsak a közvetlen veszélyt hárították el, hanem igyekeztek megelőzni a további problémákat is. Az ilyen gyors és hatékony beavatkozásnak köszönhetően sikerült minimalizálni a károkat és biztosítani a környék biztonságát.

A szakemberek azt javasolják, hogy viharos időben lehetőség szerint kerüljük a fákkal sűrűn borított területeket, parkokat, és figyeljünk a tetőkről lehulló tárgyakra is. Az elővigyázatosság ilyenkor szó szerint életet menthet.

Somogy vármegyében a szélvihar egy több tonnás fémmonstrumot döntött az útra, ami teljes szélességében elzárta az úttestet. A kidőlt víztornyot munkagéppel vontatták le az útról.

 

