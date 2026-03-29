Tombolt az ítéletidő: tetőket bontott meg és fákat döntött ki a szél

Erős széllökésekkel érkezett meg az ítéletidő, amely több helyen is komoly gondokat okozott. A vihar nem válogatott, tetőket bontott meg, kéményeket döntött ki és fákat csavart ki a földből, miközben a lakók és a hatóságok is gyors reakcióra kényszerültek – írta a Vaol.hu.

Az ítéletidő fákat csavart ki a földből

Az ítéletidő házakat is megrongált

Az egyik leglátványosabb káresemény Nicken történt, ahol a szél egy lakóház kéményét döntötte meg a Rákóczi utcában. A megroggyant szerkezet nemcsak az adott épületet veszélyeztette, hanem a környező ingatlanokra is komoly kockázatot jelentett.

A kémény egy része végül le is zuhant és a szomszédos udvarban lévő tároló tetejét rongálta meg. Eközben a tetőszerkezet sem úszta meg sérülés nélkül: a szél folyamatosan bontotta a cserepeket, amelyek a földre hullva további veszélyt jelentettek.

A helyszínre érkező tűzoltók gyorsan intézkedtek. A sérült kéményt részben visszabontották, hogy megelőzzék a további omlást, a tetőt pedig ideiglenesen lefóliázták. Ez nemcsak a további károkat akadályozza meg, hanem azt is, hogy egy esetleges eső még nagyobb problémát okozzon az épületben.

Tetőszerkezetekben is kárt tett a szélvihar

Fák dőltek ki, parkok váltak veszélyessé

Sárváron, a KRESZ park környékén és a Csónakázó-tónál is komoly pusztítást végzett a szél. Több fa kidőlt, ágak szakadtak le, így a környék egy időre kifejezetten veszélyessé vált a járókelők számára.

A helyieket arra kérték, hogy lehetőség szerint kerüljék el a parkokat, amíg a szakemberek fel nem mérik és el nem hárítják a veszélyforrásokat. Egy-egy meggyengült fa vagy letört ág ugyanis bármikor további balesetet okozhat.

A károk elhárításában több tűzoltóegység is részt vett, köztük hivatásos és önkéntes csapatok. Az összehangolt munka kulcsfontosságú volt, hiszen az ilyen időjárási helyzetekben minden perc számít.

A szakemberek nemcsak a közvetlen veszélyt hárították el, hanem igyekeztek megelőzni a további problémákat is. Az ilyen gyors és hatékony beavatkozásnak köszönhetően sikerült minimalizálni a károkat és biztosítani a környék biztonságát.

A szakemberek azt javasolják, hogy viharos időben lehetőség szerint kerüljük a fákkal sűrűn borított területeket, parkokat, és figyeljünk a tetőkről lehulló tárgyakra is. Az elővigyázatosság ilyenkor szó szerint életet menthet.