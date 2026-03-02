Részegen csalinkázott biciklivel a rendőrautó előtt, ilyet még a tapasztalt járőrök sem láttak – videó

A nagykőrösi rendőrök járőrözés közben egy nagyon bizonytalanul haladó, ittas kerékpárost vettek észre – írta a Baon.hu.

Az ittas kerékpáros bizonytalansága rögtön felkeltette a rendőrök figyelmét a nagykőrösi utcán

Forrás: Pest vármegyei rendőrség / Facebook

Szinte a rendőrautó elé szlalomozott az ittas kerékpáros Nagykőrösön

A férfi a járdáról az úttestre hajtott, de nem adott elsőbbséget a rendőrautónak. Ezzel szinte a járőrautó elé vetette magát.

Rövid tétovázás után, miután farkasszemet nézett a rendőrökkel, visszaterelte elektromos kerékpárját a járdára és ment tovább, mintha mi sem történt volna.

Azonban a rendőrök látták, hogy itt több probléma is lehet. Megállították és igazoltatták, majd

kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ráadásul erősen ittasan pattant fel az elektromos kerékpárjára.

A nagykőrösi rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.

