Részegen csalinkázott biciklivel a rendőrautó előtt, ilyet még a tapasztalt járőrök sem láttak – videó

A nagykőrösi rendőrök járőrözés közben egy nagyon bizonytalanul haladó, ittas kerékpárost vettek észre – írta a Baon.hu.
Szinte a rendőrautó elé szlalomozott az ittas kerékpáros Nagykőrösön
A férfi a járdáról az úttestre hajtott, de nem adott elsőbbséget a rendőrautónak. Ezzel szinte a járőrautó elé vetette magát.
Rövid tétovázás után, miután farkasszemet nézett a rendőrökkel, visszaterelte elektromos kerékpárját a járdára és ment tovább, mintha mi sem történt volna.
Azonban a rendőrök látták, hogy itt több probléma is lehet. Megállították és igazoltatták, majd
kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ráadásul erősen ittasan pattant fel az elektromos kerékpárjára.
A nagykőrösi rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.
Szekszárd határában vasárnap délelőtt ittas vezető okozott balesetet a Józan dűlőnél: egy férfi fűnyíró traktorral szenvedett balesetet, amiben hárman sérültek meg.