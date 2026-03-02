Részegen vezetett egy sofőr a Józan dűlőnél, az árokban kötött ki a jármű

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint március 1-jén, délelőtt 10 óra körül történt egy baleset Szekszárd külterületén. A férfi egy fűnyíró traktort irányított, amely mögé egy megrakott kézikocsit kapcsoltak, azon pedig két ember is utazott. A baleset kiváltó oka ittas vezetés lehetett – írta a Teol.hu.

A szekszárdi külterületen történt baleset után ittas vezetés miatt indult eljárás a fűnyíró traktor sofőrje ellen

Fotó: Police.hu

Lejtő, kanyar, borulás – ittas vezetés gyanúja miatt nyomoznak a Józan dülőnél

A szerelvény egy lejtős útszakaszon haladt lefelé, amikor egy jobbra kanyarodó ívnél a sofőr már nem tudta megfogni a járművet. A rendőrség tájékoztatása szerint feltehetően a túl nagy súly miatt nem működött megfelelően a fékezés, a traktor lesodródott az út szélére, majd az ütközés következtében mindhárman leestek.

A jelenlegi adatok alapján a járművet vezető férfi súlyos sérüléseket szenvedett, míg a két utas könnyebben sérült meg.

A balesetet követően a sofőr fékhibára hivatkozott. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott. Emiatt mintavételre előállították és ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult vele szemben.

A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.

