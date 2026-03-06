Családi ház kerítésének rontott a részeg, bekokainozott férfi

Március 5-én kora délután riasztották a rendőröket Pétfürdőre, miután egy autós kanyarodás közben elvesztette az uralmát a jármű felett és egy családi ház kerítését is kidöntötte. A balesetnél hamar kiderült, hogy ittas vezetés állhat a háttérben – írta a Police.hu.

Az ittas vezetés utáni helyszín, kidöntött kerítés és az autó maradványai

Forrás: Police.hu

A Pétfürdői balesetnél a férfi ittas vezetés és drog hatása alatt veszítette el uralmát a kocsi felett

Szerencsére a baleset következtében a sofőrnek nem esett baja, az autóban ülő utas azonban könnyebb sérüléseket szenvedett. Az intézkedés során a járőrök megszondáztatták a sofőrt, ami kimutatta, hogy alkoholt fogyasztott. A rendőröknek az is gyanús lett, hogy más szer is lehet a szervezetében, ezért mintavételre vitték.

A vizsgálatok szerint THC és kokain is kimutatható volt nála. Később az is kiderült, hogy a 29 éves pétfürdői férfi jogosítvánnyal sem rendelkezett.

A férfit őrizetbe vették, ellene szabálysértési és büntetőeljárás is indult.

Nem ez volt az egyetlen eset mostanában, amikor az ittas vezetés miatt kellett intézkedniük a rendőröknek. Egy másik, szinte hihetetlen baleset is történt a hónap elején, Szekszárd határában egy férfi fűnyíró traktorral borult fel, miközben utasokat is szállított.