Ezt üzente Jákli Mónika kislányának édesapja az undorító kommentelőknek

Boráros Gábor a közösségi oldalai alapján már a jelenlegi életére helyezi a hangsúlyt, leginkább a lányáról, Zoráról, valamint a párjáról, Dóráról oszt meg tartalmakat. Jákli Mónika tragédiája ugyan még sokak számára friss emlék, de a sportoló posztjaiban ennek már alig van nyoma. Pedig a történet nem fekete-fehér: a felek már a baleset előtt külön utakon jártak, és Dóra sem új szereplő Gáborék életében. Ennek ellenére sok követő úgy érzi, túl gyorsan kerültek előtérbe a boldog, családi pillanatok. A legutóbbi, wellnessezésről közzétett képek különösen nagy visszhangot váltottak ki, többen is úgy látják, hogy a megosztott tartalom érzéketlenre sikerült.

Boráros Gábor és Jákli Mónika

Több olyan kommentelő is volt, aki nem fogta vissza magát. Élesen bírálták a posztokat, nem rejtették véka alá a véleményüket. Jákli Mónika halála után különösen érzékeny téma lett, hogyan jelenik meg a sportoló magánélete a nyilvánosság előtt. Egyikük ezt írta:

„Nekem ez már nagyon sok, hányinger, ahogy tolja a nővel együtt, hogy milyen boldog család, és milyen szuper ’anyukát’ kapott Zora.”

Olyan, mintha a nővel helyettesíteni akarnák a Mónit. Kicsit erőltetettnek érzem az egészet. Aminek a kislány fogja meginni a levét"

– fogalmazott egy másik, míg egy harmadik így reagált:

„Szerintem alapvetően az a gond, hogy ezt az egészet ’kirakatba’ teszi! Szerintem ebben semmi tisztelet nincs sem az elhunyt, sem a kislánya felé.”

Mind arra utaltak, hogy szerintük Gábor túl gyorsan és túl látványosan lépett tovább a történtek után.

Miért lenne túl korai mutatnom, hogy jólesik, hogy kirándulok a szeretteimmel? Ez nem köthető a történtekhez. Ha nem történt volna meg a tragédia, akkor is mutatnám, és most is mutatom. Nem fogom elrejteni! Mert nemcsak a rossz dolgokat kell megmutatni, hanem a jó dolgokat is”

– mondta Boráros Gábor a story.hu-nak.

Folytatódnak a támadások Jákli Mónika kislányának édesapja ellen

A kritikusok máig aktívak. Az MMA-harcos apás képekhez írt sorai újabb indulatokat váltottak ki, szó szerint kiverték a biztosítékot egyeseknél.

Ugye azt szokták mondani, hogy értük akár meghalnék. De élnél-e értük? Meghalni bárki tud. De élünk minden egyes nap!”

– írta Gábor a bejegyzésében, amiről mi is írtunk korábban.