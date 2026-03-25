Ezt üzente Jákli Mónika kislányának édesapja az undorító kommentelőknek

Boráros Gábor a közösségi oldalai alapján már a jelenlegi életére helyezi a hangsúlyt, leginkább a lányáról, Zoráról, valamint a párjáról, Dóráról oszt meg tartalmakat. Jákli Mónika tragédiája ugyan még sokak számára friss emlék, de a sportoló posztjaiban ennek már alig van nyoma. Pedig a történet nem fekete-fehér: a felek már a baleset előtt külön utakon jártak, és Dóra sem új szereplő Gáborék életében. Ennek ellenére sok követő úgy érzi, túl gyorsan kerültek előtérbe a boldog, családi pillanatok. A legutóbbi, wellnessezésről közzétett képek különösen nagy visszhangot váltottak ki, többen is úgy látják, hogy a megosztott tartalom érzéketlenre sikerült.
Több olyan kommentelő is volt, aki nem fogta vissza magát. Élesen bírálták a posztokat, nem rejtették véka alá a véleményüket. Jákli Mónika halála után különösen érzékeny téma lett, hogyan jelenik meg a sportoló magánélete a nyilvánosság előtt. Egyikük ezt írta:
„Nekem ez már nagyon sok, hányinger, ahogy tolja a nővel együtt, hogy milyen boldog család, és milyen szuper ’anyukát’ kapott Zora.”
Olyan, mintha a nővel helyettesíteni akarnák a Mónit. Kicsit erőltetettnek érzem az egészet. Aminek a kislány fogja meginni a levét"
– fogalmazott egy másik, míg egy harmadik így reagált:
„Szerintem alapvetően az a gond, hogy ezt az egészet ’kirakatba’ teszi! Szerintem ebben semmi tisztelet nincs sem az elhunyt, sem a kislánya felé.”
Mind arra utaltak, hogy szerintük Gábor túl gyorsan és túl látványosan lépett tovább a történtek után.
Miért lenne túl korai mutatnom, hogy jólesik, hogy kirándulok a szeretteimmel? Ez nem köthető a történtekhez. Ha nem történt volna meg a tragédia, akkor is mutatnám, és most is mutatom. Nem fogom elrejteni! Mert nemcsak a rossz dolgokat kell megmutatni, hanem a jó dolgokat is”
– mondta Boráros Gábor a story.hu-nak.
Folytatódnak a támadások Jákli Mónika kislányának édesapja ellen
A kritikusok máig aktívak. Az MMA-harcos apás képekhez írt sorai újabb indulatokat váltottak ki, szó szerint kiverték a biztosítékot egyeseknél.
Ugye azt szokták mondani, hogy értük akár meghalnék. De élnél-e értük? Meghalni bárki tud. De élünk minden egyes nap!”
– írta Gábor a bejegyzésében, amiről mi is írtunk korábban.
Erre így reagáltak a kommentelők:
- „Nem magával a leírással van baj, hanem az időzítésével. Néhány héttel ezelőtt halt meg a kislány anyukája, és ez nagyon-nagyon durván tiszteletlen. Nagyon nem illendő egy ilyesfajta ’gondolat’ szerintem. Szerencse, hogy a kislány nem tudja elolvasni.”
- „Nem kell szeretni az exasszonykát, de a közös gyerek felé kutyakötelessége lenne tisztelettel beszélni az anyukájáról. Pláne ha sajnos elveszítette őt.”
- „Egy halott nőn élcelődni, és célozgatni neki undorító.”
- „Storyba is kitette, hogy ’meghalni bárki tud’… Pofátlanul tiszteletlen.”
- „Gusztustalan ez a Gábor. Mindenhogyan.”
- „Jézusom… Wz kib***ott kellemetlen… Szégyellje magát, akármilyen kapcsolatban voltak Moncsival.”
Boráros Gábor szerint a szavai nem álltak kapcsolatban a tragédiával, és félreértették a mondanivalóját. Számára az a legfontosabb, hogy Zora és Dóra jól legyenek, más véleménye pedig nem befolyásolja. A bejegyzés szövegét később módosította is, pontosítva, hogy általános gondolatra utalt, nem egy konkrét esetre.
Az igazi felháborodást viszont az a kép váltotta ki, ami egy autóban készült,
és látszik rajta, hogy a hátsó ülésen sem Dóra, sem az ölében alvó Zora nincs bekötve.
- „Egy gyerekülésben is tud aludni a lány… Láttam már katapultált testet autóból. Nem szép. És relatív kicsi a túlélési esélye. F***om az összes felelőtlen sofőrbe.”
- „Egyik ismerős kislánya pont a hátsó ülésről repült ki városon belül, és sajnos nem élte túl… Felelőtlenség, azonnal elvenném az ilyentől a gyereket.”
- „Ráadásul a nő sincs bekötve… Elég, ha csak 40-el mennek, és kell egy nagyot fékezni és lefejelik az ülést, a kislány meg vagy a középkonzolt, vagy befekszik apu mellé”
– írták a kommentelők, mire Gábor csak annyit reagált:
parkolt az autó, amikor a fotó készült.
Sokkoló fordulat
Ma robbant a bomba: Jákli Mónika vőlegényének új szerelme gyermeket vár. Mint kiderült, négy hónapos terhes, Mónika viszont csak 2 hónapja halt meg. Vajon emiatt sodródott halálba a celeb?
Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt is felvett. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.
Ezt állítják a polgárőrök a videóban
A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.
A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.
Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.
Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt
A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb.
Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.
Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrrel telefonon beszélt.
Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek.
A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással.
Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?
A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye . A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Vajon menekült a férfitől? El akart költözni?
A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.
A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak. Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.
