Jákli Mónika rejtélyes halála: megdöbbentő a szlovák nyomozók reakciója

Négy munkanap telt el azóta, hogy az Origo megkereste Lea Vilhanová, az Országos (Szlovák) Rendőr-főkapitányság szóvivőjét Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban. A 34 éves celeb januári tragédiája óta sok kérdés maradt nyitott. Arra számítottunk, megtudhatunk valamit, eddig vártunk.
Nemrég még arról írtunk, hogy olyan információk láttak napvilágot a halálos balesetével kapcsolatban, amelyek a magánéletét is új megvilágításba helyezik. Szlovák sajtóértesülések szerint a modell komoly kapcsolatként élte meg a vőlegényével való viszonyát, azonban a háttérben már a baleset előtt komoly törés lehetett. A beszámolók azt állítják, hogy Roderick, akivel az életét tervezte, négy hónappal a tragédia előtt egy másik nőt ejtett teherbe. Vajon ennek köze van ahhoz, hogy nekihajtott egy fának?
Bántotta, kizárt a házból a fagyba és megcsalta Jákli Mónikát a vőlegénye
A január 21-i végzetes baleset után Jákli Mónika közösségi oldalát elárasztották a gyászüzenetek, ezek között pedig több olyan hozzászólás is megjelent, amely mintha alátámasztaná a „pletykákat".
Meg kellett volna becsülnöd, nem bántani és megcsalni fűvel-fával. Főleg nem kicsukni a házból több alkalommal a fagyban telefon és autókulcs nélkül, miután számon kérte a menyasszonya, hogy mik ezek a női ügyek, amiket folytatott, miért kereste a helyszínen a telefont és miért nem kérdezte meg hogy van Mónika, miközben a mentőben élesztették újra? Mónika menekült előtte, miután már többször megverte bedrogozva. Milyen érdekes, hogy tíz perc alatt odaért és az arca meg volt karmolva"
– írta egy kommentelő a vőlegénynek.
A temetést követő hetekben a TV2 Tények Pluszban szólaltak meg Jákli Mónika legközelebbi barátnői, akik szerint teljesen váratlanul érték őket a most napvilágra került részletek. Állításuk szerint semmi nem utalt arra, hogy az édesanya párkapcsolatában problémák lettek volna.
Úgy fogalmaztak, Mónika soha nem beszélt nekik nehézségekről, inkább egy mindig mosolygós, lendületes, életvidám nőként ismerték.
Egészen más képet festett a kapcsolatról Jákli Mónika korábbi párja, az MMA-harcos Boráros Gábor, aki több forrásból is hasonló történeteket hallott. Szerinte nem egyedi esetről van szó, többen is ugyanazokról a konfliktusokról számoltak be. Elmondása szerint a férfi többször is bántóan viselkedhetett Mónikával:
előfordult, hogy a hideg éjszakán kizárta és nem engedte be a lakásba, de azzal is fenyegette, hogy elveszi tőle az autóját, hogy ne tudjon elmenni.
Ha megtette volna, elmenekülni sem tudott volna.
Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg"
– írta ki közösségi oldalára a vőlegény.
Ami azért szokatlan, mert egy szál hálóingben és kabátban volt a celeb, amikor rátaláltak a Mercedesénél január 21-én. Mintha csak magára kapta volna a kabátot, mintha nem lett volna ideje arra, hogy rendesen felöltözzön. Nagyon hideg volt a halála napján. Semmi sem indokolta a lenge öltözetet, ha csak az nem, hogy így tudott elmenekülni valaki elől. Talán ennek is köszönhető, hogy a tragédia után egy olyan szóbeszéd is szárnyra kapott, hogy Jákli Mónikát valaki követhette a baleset hajnalán. Ezt Boráros Gábor nem hiszi, szerinte nincs erre utaló jel.
Elmondása szerint beszélt azzal a kamionsofőrrel, aki elsőként állt meg a helyszínen segíteni, és a szemtanú is megerősítette: a baleset idején nem volt másik autó a közelben.
A történtek után ugyanakkor Boráros Gábort is többen támadták. Egyesek azt állították, hogy ő is félelemben tartotta gyermeke édesanyját, sőt olyan hírek is terjedtek,
hogy a baleset előtt hónapokkal távoltartási végzést adtak ki ellene, amit a sportoló tagadott.
Mintha nem lenne elég a tragédia és az azt követő találgatások, most újabb ügy borzolja a kedélyeket a kislányát egyedül nevelő ketrecharcos körül. Ahogy írtuk, Boráros Gábort pár napja Szlovákiában, egy közúti ellenőrzés során megállították a rendőrök. A helyszínen őrizetbe vették, miután kiderült, hogy a vezetéstől való eltiltása ellenére ült autóba. Eljárás indult ellene, ami újabb fordulatot vett. Kattintson a részletekért!
Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika rejtélyes haláláról?
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt is felvett. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.
Ezt állítják a polgárőrök a videóban
A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.
A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.
Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.
Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt
A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb.
Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.
Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrel telefonon beszélt.
Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek.
A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással.
Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?
A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye. A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Valóban adódik a kérdés...
Vajon menekült a férfitől? El akart költözni?
A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.
A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak. Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.
Az alábbi kérdéseket küldtük el a rendőröknek szlovákul:
- A nyomozás folyamatban van vagy már lezárult?
- Az ügyet továbbra is közlekedési balesetként kezelik?
- Felmerült-e harmadik személy érintettsége?
- Elkészültek már a szakértői vélemények?
- Emeltek-e vádat bárkivel szemben az ügyben?
Ma reggel is elküldtük még egyszer a levelet, hátha elkerülte a figyelmüket, de még nem reagáltak. Négy napja hallgatnak a szlovákok, még annyit sem írtak, hogy a nyomozásra való tekintettel nem áll módjukban tájékoztatni az érdeklődő magyarokat, tehát válaszra sem méltatott minket Lea Vilhanová szóvivő. Ez meglehetősen szokatlan eljárás bármelyik ország rendőrségétől.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.