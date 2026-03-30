Jákli Mónika rejtélyes halála: megdöbbentő a szlovák nyomozók reakciója

Négy munkanap telt el azóta, hogy az Origo megkereste Lea Vilhanová, az Országos (Szlovák) Rendőr-főkapitányság szóvivőjét Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban. A 34 éves celeb januári tragédiája óta sok kérdés maradt nyitott. Arra számítottunk, megtudhatunk valamit, eddig vártunk.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Nemrég még arról írtunk, hogy olyan információk láttak napvilágot a halálos balesetével kapcsolatban, amelyek a magánéletét is új megvilágításba helyezik. Szlovák sajtóértesülések szerint a modell komoly kapcsolatként élte meg a vőlegényével való viszonyát, azonban a háttérben már a baleset előtt komoly törés lehetett. A beszámolók azt állítják, hogy Roderick, akivel az életét tervezte, négy hónappal a tragédia előtt egy másik nőt ejtett teherbe. Vajon ennek köze van ahhoz, hogy nekihajtott egy fának?

A január 21-i végzetes baleset után Jákli Mónika közösségi oldalát elárasztották a gyászüzenetek, ezek között pedig több olyan hozzászólás is megjelent, amely mintha alátámasztaná a „pletykákat".

Meg kellett volna becsülnöd, nem bántani és megcsalni fűvel-fával. Főleg nem kicsukni a házból több alkalommal a fagyban telefon és autókulcs nélkül, miután számon kérte a menyasszonya, hogy mik ezek a női ügyek, amiket folytatott, miért kereste a helyszínen a telefont és miért nem kérdezte meg hogy van Mónika, miközben a mentőben élesztették újra? Mónika menekült előtte, miután már többször megverte bedrogozva. Milyen érdekes, hogy tíz perc alatt odaért és az arca meg volt karmolva"

– írta egy kommentelő a vőlegénynek.

A temetést követő hetekben a TV2 Tények Pluszban szólaltak meg Jákli Mónika legközelebbi barátnői, akik szerint teljesen váratlanul érték őket a most napvilágra került részletek. Állításuk szerint semmi nem utalt arra, hogy az édesanya párkapcsolatában problémák lettek volna.

Úgy fogalmaztak, Mónika soha nem beszélt nekik nehézségekről, inkább egy mindig mosolygós, lendületes, életvidám nőként ismerték.

Egészen más képet festett a kapcsolatról Jákli Mónika korábbi párja, az MMA-harcos Boráros Gábor, aki több forrásból is hasonló történeteket hallott. Szerinte nem egyedi esetről van szó, többen is ugyanazokról a konfliktusokról számoltak be. Elmondása szerint a férfi többször is bántóan viselkedhetett Mónikával:

előfordult, hogy a hideg éjszakán kizárta és nem engedte be a lakásba, de azzal is fenyegette, hogy elveszi tőle az autóját, hogy ne tudjon elmenni.

Ha megtette volna, elmenekülni sem tudott volna.

Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg"

– írta ki közösségi oldalára a vőlegény.