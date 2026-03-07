Megdöbbentő, így néz ki most Jákli Mónika sírja

Az influnszer-fitneszmodell temetésére valamivel több mint egy hónapja, január 29-én került sor. A szlovákiai Alistál temetőjében azóta is sokan róják le kegyeletüket előtte a Blikk tudósítója szerint. Jákli Mónika sírját ma gyönyörű, fehér virágok és égő mécsesek borítják, amelyek azt mutatják, hogy emléke tovább él azok szívében, akik szerették és tisztelték. A sírról készített fotót megnézheti, ha ide kattint! Emellett emlékhellyé vált azt a kanyar, amelynél a 31 éves celeb tragikus balesetet szenvedett, tehát nemcsak a temetőben emlékeznek rá, hanem a 63-as főúton is. Az avarban mécsesek és virágok sorakoznak ott, ahol Jákli Mónika élete véget ért.

Jákli Mónika nagyon fiatalon halt meg, halálos baleset érte Nagymegyernél 2026. január 21-én.

Fotó: Forrás: RTL Klub

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, Mónika Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt is felvett. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.

2026. január 29-én Jákli Mónika temetésén, koporsója mellett kislánya édesapja, Boráros Gábor áll

Fotó: Szabolcs László / Bors

Ezt állítják a polgárőrök a videóban

A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.

A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.

Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.