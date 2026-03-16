Boráros Gábor megtörte a csendet, újabb részleteket árult el Jákli Mónika haláláról

Még mindig élénken foglalkoztatja a közvéleményt Jákli Mónika tragikus halála, amely az idei év egyik legmegrázóbb baleseteként került a hírekbe. A tragédia közel két hónapja történt, de a részletek és a körülmények továbbra is tisztázatlanok. A fiatal nő egykori párja, gyermeke édesapja, Boráros Gábor a Frizbi TV műsorában beszélt a tragédia hátteréről Hajdú Péter vendégeként – írta a Borsonline.hu.

Boráros Gábor szerint Jákli Mónika balesetét több szerencsétlen körülmény együttese okozhatta

Jákli Mónika halála csak szerencsétlen véletlen volt

A beszélgetés során Boráros arról is beszélt, hogy a baleset után számos találgatás és szenzációhajhász elmélet kezdett terjedni a nyilvánosságban. Szerinte ezek többsége teljesen alaptalan volt.

Én is tanúja voltam az őrült teóriáknak, hogy mi mindennel fűszerezték és csavarták ezt az egész történetet, ami elképesztő hülyeségeket és hazugságokat eredményezett. Egyből pontot is tennék a végére, hogy senki nem üldözte vagy szorította le őt az útról.”

Elmondása szerint a tragédiát inkább a kedvezőtlen körülmények együttállása okozhatta. Jákli Mónika hajnalban vezetett, amikor az útviszonyokat sűrű köd nehezítette. A baleset egy olyan útszakaszon történt, amelyet a helyiek régóta veszélyesnek tartanak. A 63-as főút Komárom és Nagymegyer felől Dunaszerdahely irányába vezető részén már több súlyos baleset történt az évek során.

Biztos, hogy gyorsan ment, ez szerintem nem is volt kérdés senki számára. Ha egy olyan kocsi, ami nem mondható átlagosnak, szétszakad az ütközés következtében és fákat tör ki a helyükről, akkor az biztos, hogy nem arra utal, hogy ötvennel legurult az árokba. Ez valamilyen szinten a saját felelőtlenségének köszönhető.”

A férfi számára a legnehezebb kérdés az, hogy Mónika miért indult útnak ilyen körülmények között az éjszaka közepén. Fél négy körül, ködben vezetett, miközben tudta, hogy otthon várja őt a négyéves kislányuk.

Jákli Mónika autója szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt

A telefonjával kapcsolatban is több kérdés felmerült

Boráros elmondta, hogy a készülékben vészjelzés volt beállítva, amely baleset esetén automatikusan üzenetet küld bizonyos kontaktoknak. Ő is szerepelt a listában, ezért aznap éjjel több értesítést kapott a telefon mozgásáról.

A párjával soha nem beszéltem személyesen, nem is találkoztunk, csak a temetésen, nem tudom, hogy ez tényleg így történt-e. A telefonban be volt állítva egy vészjelzés, hogy kinek küldjön üzenetet a telefon, amikor megtörtént a baleset. Én is azok között a személyek között voltam, aki be volt állítva, így nekem is jött folyamatosan a vészjelzés, hogy valami történt. Amikor visszanéztem ezeket az üzeneteket, akkor nyomon lehetett követni a telefon haladását, hogy hol volt és hol tart; honnan küldte az utolsó jelet.”

A baleset helyszínén később összegyűjtötték Mónika személyes tárgyait, a telefon azonban nem került elő, noha a baleset előtt több embert is próbált felhívni. A családtagok végül az értesítések alapján kezdték el keresni a készüléket, és kiderült, hogy a jelzések szerint a helyszíntől Komárom irányába került.

Boráros elmondta, hogy tudomása szerint Mónika új párja elvitte a telefont a baleset helyszínéről, de ő maga nem tulajdonít ennek különösebb jelentőséget. Úgy véli, a készülék sorsa már nem változtat a történteken, és a tragédia okain sem segít tisztábban látni.

A férfi most elsősorban arra koncentrál, hogy kislányukkal együtt próbálják feldolgozni a veszteséget és továbblépni a mindennapokban. A történtekre pedig valószínűleg már soha nem érkezik minden kérdést lezáró válasz.