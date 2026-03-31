Ezzel vezeti le a feszültséget Jákli Mónika volt párja

Boráros Gáborról az utóbbi időben szinte naponta írtunk. Januárban érkezett a tragikus hír, hogy Szlovákiában meghalt a volt barátnője. Jákli Mónika halálos baleset áldozata lett. Az influenszer fitneszmodell Nagymegyernél lesodródott az útról egy Mercedes tipusú luxusautóval, és óriási sebességgel a fáknak csapódott. Közös kislányuk – a 4 éves Zora – az édesapjával maradt. Sokan eleinte mintaapaként emlegették, azóta viszont megváltozott a megítélése. Újabban botrányos életvitele és az ellene indult vádemelés miatt kerül rendszeresen rivaldafénybe.

Boráros Gábor a celeb koporsójánál. A gyász mellett a törvénnyel is meg kell küzdenie Jákli Mónika volt párjának

Fotó: MW Bulvár

Március 25-én délután a szlovák rendőrök Csilizpatas közelében, a dunaszerdahelyi járásban megállították Boráros Gábor autóját egy közúti ellenőrzés során. Ekkor derült ki, hogy Jákli Mónika volt párja annak ellenére ült volán mögé, hogy korábban bódultan tette, és a kokainozás miatt eltiltották a vezetéstől. Így még jogosítványt sem tudott felmutatni a rendőröknek. Az MMA-harcost a helyszínen megbilincselték, vagyis őrizetbe vették. Bírósági végrehajtás akadályozásának gyanúja miatt eljárás indult ellene. Szabadlábon védekezhet.

Ezzel a módszerrel nyugtatja magát Jákli Mónika volt párja

Nagyon úgy tűnik, hogy nem csak otthon ül, és várja a fejleményeket az ügyében. Boráros Gábor edzéseken vezeti le a feszültséget. Hogy ezt honnan vesszük? Onnan, hogy a közösségi oldalát ellepték a konditermi fotók és a motivációs idézetek a Bors cikke szerint:

Az edzés megváltoztatja az agy kémiáját azáltal, hogy endorfint szabadít fel, ami természetes antidepresszánsként működik, csökkenti a stresszt és növeli az életerőt, bizonyítva, hogy a mozgás nem csupán fitnesz – hanem terápia az elmének”

– szól az egyik motivációs képen lévő angol nyelvű idézet.

Konditerem-terápia: káosszal a fejedben sétálsz be, és nyugalommal a lelkedben sétálsz ki”

– osztott meg egy másik gondolatot, amellyel most nagyon is azonosulhat.

A problémák nehéznek tűnnek, amikor csak ülsz és gondolkozol. De könnyebbek lesznek, ha megmozdulsz és harcolsz”

– szól egy másik.

Eközben a celeb Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban még mindig nagyon sok a kérdőjel. Kerestük a szlovák rendőröket a kérdéseinkkel. Napokig vártunk arra, hogy válaszoljanak. Megdöbbentő a reakciójuk, amiről ebből a cikkünkből tudhat meg többet.