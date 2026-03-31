Ezzel vezeti le a feszültséget Jákli Mónika volt párja

Boráros Gáborról az utóbbi időben szinte naponta írtunk. Januárban érkezett a tragikus hír, hogy Szlovákiában meghalt a volt barátnője. Jákli Mónika halálos baleset áldozata lett. Az influenszer fitneszmodell Nagymegyernél lesodródott az útról egy Mercedes tipusú luxusautóval, és óriási sebességgel a fáknak csapódott. Közös kislányuk – a 4 éves Zora – az édesapjával maradt. Sokan eleinte mintaapaként emlegették, azóta viszont megváltozott a megítélése. Újabban botrányos életvitele és az ellene indult vádemelés miatt kerül rendszeresen rivaldafénybe.
Március 25-én délután a szlovák rendőrök Csilizpatas közelében, a dunaszerdahelyi járásban megállították Boráros Gábor autóját egy közúti ellenőrzés során. Ekkor derült ki, hogy Jákli Mónika volt párja annak ellenére ült volán mögé, hogy korábban bódultan tette, és a kokainozás miatt eltiltották a vezetéstől. Így még jogosítványt sem tudott felmutatni a rendőröknek. Az MMA-harcost a helyszínen megbilincselték, vagyis őrizetbe vették. Bírósági végrehajtás akadályozásának gyanúja miatt eljárás indult ellene. Szabadlábon védekezhet.
Ezzel a módszerrel nyugtatja magát Jákli Mónika volt párja
Nagyon úgy tűnik, hogy nem csak otthon ül, és várja a fejleményeket az ügyében. Boráros Gábor edzéseken vezeti le a feszültséget. Hogy ezt honnan vesszük? Onnan, hogy a közösségi oldalát ellepték a konditermi fotók és a motivációs idézetek a Bors cikke szerint:
Az edzés megváltoztatja az agy kémiáját azáltal, hogy endorfint szabadít fel, ami természetes antidepresszánsként működik, csökkenti a stresszt és növeli az életerőt, bizonyítva, hogy a mozgás nem csupán fitnesz – hanem terápia az elmének”
– szól az egyik motivációs képen lévő angol nyelvű idézet.
Konditerem-terápia: káosszal a fejedben sétálsz be, és nyugalommal a lelkedben sétálsz ki”
– osztott meg egy másik gondolatot, amellyel most nagyon is azonosulhat.
A problémák nehéznek tűnnek, amikor csak ülsz és gondolkozol. De könnyebbek lesznek, ha megmozdulsz és harcolsz”
– szól egy másik.
Eközben a celeb Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban még mindig nagyon sok a kérdőjel. Kerestük a szlovák rendőröket a kérdéseinkkel. Napokig vártunk arra, hogy válaszoljanak. Megdöbbentő a reakciójuk, amiről ebből a cikkünkből tudhat meg többet.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.