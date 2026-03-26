Ezzel jelentkezett Jákli Mónika volt párja az őrizetbe vétele óta

Ahogy mi is megírtuk, március 25-én délután Szlovákiában, a dunaszerdahelyi járásban, Csilizpatas térségében megállították a rendőrök Boráros Gábor autóját, hogy igazoltassák a sofőrt. Az ellenőrzéskor derült ki, hogy Jákli Mónika volt párját eltiltották a vezetéstől, jogosítvány nélkül ült a volán mögött. Borárost a helyszínen megbilincselték és bírósági végrehajtás akadályozásának gyanúja miatt eljárás indult ellene.

Boráros Gábor Jákli Mónika temetésén

Fotó: MW Bulvár

A Parameter.sk azt írja, őrizetbe vétele után nem sokkal már szabadon is engedték a férfit. Erre utal az is, hogy azóta bejelentkezett az Instán, egy családi fotót tett közzé.

Kokainozik Boráros Gábor?

Egy évvel korábban, 2025 februárjában hasonló helyzetbe került a 33 éves MMA-harcos. A rendőrök egy rutinellenőrzés során megállították, és mivel felmerült a gyanú, hogy kábítószerezett vezetés előtt,

drogtesztet végeztek rajta, amely pozitív lett.

A szlovák magyar hírportál információi szerint a szervezetében kokain nyomait mutatták ki, amit nyilvánosan tagadott. A rendőrség akkor arról számolt be, hogy a férfi végig együttműködő volt, és a helyszínről egy egészségügyi intézménybe vitték, ahol további mintákat vettek tőle.

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika rejtélyes haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt is felvett. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.