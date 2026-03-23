Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

jákli mónika

Sokkoló kijelentést tett Jákli Mónikáról Boráros Gábor

Boráros Gábor és néhai párja között sokáig feszült volt a viszony, kapcsolatukat nyilvános viták és konfliktusok kísérték. Amióta Jákli Mónika januárban meghalt, az a hír járja, hogy a férfi állítólag agresszív, fenyegető üzeneteket küldött neki. Ezt az MMA-harcos határozottan tagadta, most megdöbbentő kijelentést tett.
jákli mónikatemetésinfluenszerboráros gábormeghaltnyomozáskislányhalálos balesetautóceleb

Boráros Gábor és új kedvese közös kirándulásra vitte Jákli Mónika és Gábor kislányát Zorát a Balatonhoz. A Blikk vette észre azt a korlátozott ideig elérhető Insta-sztorit, amelyben az MMA-harcos hálát adott azért, amije van, és mellesleg odaszúrt egyet a volt párjának, aki két hónapja lett halálos baleset áldozata. Bár a nevét nem közölte, mindent jel arra utal, hogy Jákli Mónikára célzott.

Boráros Gábor nem vitte el közös kislányukat Jákli Mónika temetésére, de a fotóját elvitte
Fotó: Szabolcs László

Olyan dolgokat kaptam az élettől, amiket soha nem lehet megvenni, sehol, senkitől. Két olyan lányt, akikért érdemes minden nap jobban élni! (Meghalni bárki tud)" 

- írta ki Gábor.

Jákli Mónika kislányának édesapját, Boráros Gábort mélyen megrázta a tragédia: a januári baleset helyszínére sietett, ahol könnyek között beszélt arról, hogy szerinte Mónika nem volt a legmagabiztosabb sofőr, de kiváló édesanyaként tekintett rá. Későbbi nyilatkozatai már arról szóltak, hogy nehezen fogja fel a történteket, és igyekszik helytállni a mindennapokban, miközben kislányuk, Zora félárván maradt.

Új életet kezdett Boráros Gábor volt párja halála után

A tragédia után újabb feszültségek kerültek felszínre: a sportoló több, kritikus hangvételű bejegyzést is közzétett, amelyekben Jákli Mónika rokonait és vőlegényét bírálta, azt állítva, hogy a család tétlenül nézte végig az influenszer-fitnessz modell leépülését, ami szerinte elvezetett a halálához. Az utóbbi időszakban azonban már elsősorban a gyereknevelésre és jelenlegi párjára, Hosszú Dórára összpontosít. Kapcsolatuk több mint másfél éve tart, már össze is költöztek, Dóra pedig szoros viszonyt alakított ki Gábor kislányával, Zorával. A sportoló szerint párja a tragédia óta egyfajta „anyukaszerepet” is betölt a gyermek életében.

Most már teljesen jól érzi magát vele, szereti a társaságát, és van, amikor Zora dönt úgy, hogy most inkább Dórával szeretne lenni. Olyankor apa nem jöhet be a szobába, mert akkor Dórával akar játszani. Örülök annak, ahogy Dóra is áll az egészhez a történtek után, és ahogy kezeli a helyzetet. Ez az egyik, ami nekem is nagy támaszt nyújt, hogy nem azért fogadja el és azért foglalkozik Zorával, mert én mondtam neki, vagy én kérem rá, hanem magától"

 – mesélte nemrégiben az apuka a lánya és a párja kapcsolatáról.

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével január 21-én, szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, 

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt. 

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt is felvett. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.

2026. január 29-én Jákli Mónika temetésén, koporsója mellett kislánya édesapja, Boráros Gábor áll
Fotó: Szabolcs László / Bors

Ezt állítják a polgárőrök a videóban

A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna. 

A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.

Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.

Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt

A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb. 

Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.

Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrrel telefonon beszélt.

Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek. 

A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással. 

Jákli Mónika
Vajon megismerhetjük Jákli Mónika rejtélyes halálának minden részletét?
Fotó: YouTube

Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?

A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye . A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra. 

Vajon menekült a férfitől? El akart költözni? 

A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.

A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak.  Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.



Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 


 

 

