Sokkoló kijelentést tett Jákli Mónikáról Boráros Gábor

Boráros Gábor és új kedvese közös kirándulásra vitte Jákli Mónika és Gábor kislányát Zorát a Balatonhoz. A Blikk vette észre azt a korlátozott ideig elérhető Insta-sztorit, amelyben az MMA-harcos hálát adott azért, amije van, és mellesleg odaszúrt egyet a volt párjának, aki két hónapja lett halálos baleset áldozata. Bár a nevét nem közölte, mindent jel arra utal, hogy Jákli Mónikára célzott.

Boráros Gábor nem vitte el közös kislányukat Jákli Mónika temetésére, de a fotóját elvitte

Olyan dolgokat kaptam az élettől, amiket soha nem lehet megvenni, sehol, senkitől. Két olyan lányt, akikért érdemes minden nap jobban élni! (Meghalni bárki tud)"

- írta ki Gábor.

Jákli Mónika kislányának édesapját, Boráros Gábort mélyen megrázta a tragédia: a januári baleset helyszínére sietett, ahol könnyek között beszélt arról, hogy szerinte Mónika nem volt a legmagabiztosabb sofőr, de kiváló édesanyaként tekintett rá. Későbbi nyilatkozatai már arról szóltak, hogy nehezen fogja fel a történteket, és igyekszik helytállni a mindennapokban, miközben kislányuk, Zora félárván maradt.

Új életet kezdett Boráros Gábor volt párja halála után

A tragédia után újabb feszültségek kerültek felszínre: a sportoló több, kritikus hangvételű bejegyzést is közzétett, amelyekben Jákli Mónika rokonait és vőlegényét bírálta, azt állítva, hogy a család tétlenül nézte végig az influenszer-fitnessz modell leépülését, ami szerinte elvezetett a halálához. Az utóbbi időszakban azonban már elsősorban a gyereknevelésre és jelenlegi párjára, Hosszú Dórára összpontosít. Kapcsolatuk több mint másfél éve tart, már össze is költöztek, Dóra pedig szoros viszonyt alakított ki Gábor kislányával, Zorával. A sportoló szerint párja a tragédia óta egyfajta „anyukaszerepet” is betölt a gyermek életében.

Most már teljesen jól érzi magát vele, szereti a társaságát, és van, amikor Zora dönt úgy, hogy most inkább Dórával szeretne lenni. Olyankor apa nem jöhet be a szobába, mert akkor Dórával akar játszani. Örülök annak, ahogy Dóra is áll az egészhez a történtek után, és ahogy kezeli a helyzetet. Ez az egyik, ami nekem is nagy támaszt nyújt, hogy nem azért fogadja el és azért foglalkozik Zorával, mert én mondtam neki, vagy én kérem rá, hanem magától"

– mesélte nemrégiben az apuka a lánya és a párja kapcsolatáról.