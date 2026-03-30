Dráma a magyar jégkorong-világban, börtönbe kerülhet az edző

A 66 éves szakember 2021 és 2023 között rendszeresen bántalmazta és módszeresen megfélemlítette utánpótláskorú tanítványait. A trágár stílusú, erőszakos fellépésű férfi nemcsak lelkileg alázta meg a rábízott kiskorúakat, hanem fizikailag is bántotta őket, így méltatlanná vált a bizalomra a jégkorong világában – írta a Blikk.hu.
Bíróság előtt a vádakat tagadó jégkorong-edző
A százszoros magyar válogatott jégkorongozóból lett tréner, Sz. István Pál ügyében megkezdődött a tárgyalás a Kecskeméti Járásbíróságon. A férfi a tárgyaláson megtörte a csendet, pontosabban jelezte:
Nem kívánok vallomást tenni, arra sem válaszolok, hogy beismerem-e a bűnösségemet”
– így a bíróságnak bizonyítási eljárás keretében kell feltárnia az igazságot.
A védelem stratégiája szerint a vádiratban szereplő ütések és rángatások nem bűncselekmények, csupán a sportág jellegéből adódó kemény nevelési módszerek.
Az ügyvéd érvelése alapján a tréner feladata felkészíteni a fiatalokat arra, hogy „az erőszakosnak mondható sportban megállják a helyüket”, a sértettek vallomásai pedig csupán kiragadott esetek, amelyek csak a jégkorong sajátosságainak ismeretében értelmezhetők.
Miközben a szövetség már visszavonta az edző engedélyét, a tárgyalás további része a kiskorúak védelme érdekében zárt ajtók mögött folytatódott.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.