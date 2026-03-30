Rendkívüli

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Dráma a magyar jégkorong-világban, börtönbe kerülhet az edző

Kiskorú veszélyeztetése miatt állt bíróság elé hétfő reggel az a 66 éves férfi, aki a vád szerint brutálisan bánt a rábízott növendékekkel. A tanítványai körében félelmet keltő tréner sorsáról a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd, miután méltatlanná vált a bizalomra a helyi jégkorong világában.
A 66 éves szakember 2021 és 2023 között rendszeresen bántalmazta és módszeresen megfélemlítette utánpótláskorú tanítványait. A trágár stílusú, erőszakos fellépésű férfi nemcsak lelkileg alázta meg a rábízott kiskorúakat, hanem fizikailag is bántotta őket, így méltatlanná vált a bizalomra a jégkorong világában – írta a Blikk.hu.

jégkorong kapu
Börtönbe kerülhet a kecskeméti jégkorong edző (Illusztráció)
Fotó: fotó: Tima Miroshnichenko/Pexels.com

Bíróság előtt a vádakat tagadó jégkorong-edző

A százszoros magyar válogatott jégkorongozóból lett tréner, Sz. István Pál ügyében megkezdődött a tárgyalás a Kecskeméti Járásbíróságon. A férfi a tárgyaláson megtörte a csendet, pontosabban jelezte: 

Nem kívánok vallomást tenni, arra sem válaszolok, hogy beismerem-e a bűnösségemet”

 – így a bíróságnak bizonyítási eljárás keretében kell feltárnia az igazságot.

A védelem stratégiája szerint a vádiratban szereplő ütések és rángatások nem bűncselekmények, csupán a sportág jellegéből adódó kemény nevelési módszerek. 

Az ügyvéd érvelése alapján a tréner feladata felkészíteni a fiatalokat arra, hogy „az erőszakosnak mondható sportban megállják a helyüket”, a sértettek vallomásai pedig csupán kiragadott esetek, amelyek csak a jégkorong sajátosságainak ismeretében értelmezhetők. 

Miközben a szövetség már visszavonta az edző engedélyét, a tárgyalás további része a kiskorúak védelme érdekében zárt ajtók mögött folytatódott.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

