Dráma a magyar jégkorong-világban, börtönbe kerülhet az edző

A 66 éves szakember 2021 és 2023 között rendszeresen bántalmazta és módszeresen megfélemlítette utánpótláskorú tanítványait. A trágár stílusú, erőszakos fellépésű férfi nemcsak lelkileg alázta meg a rábízott kiskorúakat, hanem fizikailag is bántotta őket, így méltatlanná vált a bizalomra a jégkorong világában – írta a Blikk.hu.

Börtönbe kerülhet a kecskeméti jégkorong edző (Illusztráció)

Bíróság előtt a vádakat tagadó jégkorong-edző

A százszoros magyar válogatott jégkorongozóból lett tréner, Sz. István Pál ügyében megkezdődött a tárgyalás a Kecskeméti Járásbíróságon. A férfi a tárgyaláson megtörte a csendet, pontosabban jelezte:

Nem kívánok vallomást tenni, arra sem válaszolok, hogy beismerem-e a bűnösségemet”

– így a bíróságnak bizonyítási eljárás keretében kell feltárnia az igazságot.

A védelem stratégiája szerint a vádiratban szereplő ütések és rángatások nem bűncselekmények, csupán a sportág jellegéből adódó kemény nevelési módszerek.

Az ügyvéd érvelése alapján a tréner feladata felkészíteni a fiatalokat arra, hogy „az erőszakosnak mondható sportban megállják a helyüket”, a sértettek vallomásai pedig csupán kiragadott esetek, amelyek csak a jégkorong sajátosságainak ismeretében értelmezhetők.

Miközben a szövetség már visszavonta az edző engedélyét, a tárgyalás további része a kiskorúak védelme érdekében zárt ajtók mögött folytatódott.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

