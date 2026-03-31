Lelőtte kedvesét Joe Biden biztonsági munkatársa – azt állítja, „szárazon tüzelt”

A 25 éves Nation Wood 2023-tól 2025 júliusáig részmunkaidős biztonsági munkatársként dolgozott Joe Biden titkosszolgálatának. A férfit szerdán, egy nappal azután vették őrizetbe, hogy a gyanú szerint lelőtte 22 éves barátnőjét, Samantha Emge-et San Francisco Sunset nevű negyedében lévő közös lakásukban – írja a Hiradó.hu.

Samantha Emge és Nation Wood, aki 2023 és 2025 között dolgozott Joe Bidennek a Fehér Házban Fotó: LinkedIn

A rendőrök kedd este vonultak ki a lakáshoz, ahol lőtt sérüléssel találták meg a fiatal nőt, aki a kórházba szállítás után meghalt.

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják Joe Biden emberét

Nation Wood, aki közösségi oldalán a volt amerikai alelnökkel, Kamala Harris-szel pózol egy fotón az elnöki repülőgép előtt, azt állította, hogy csupán véletlen baleset történt. Elmondása szerint „szárazon lőtt” a fegyverével, azaz úgy húzta meg a ravaszt, hogy nem tudta, a pisztoly töltve van. A lövedék áthatolt a falon, és eltalálta a zuhanyzóban tartózkodó nőt.

Az egykori biztonsági embert gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, tehát az ügyészség szerint sem történt szándékos gyilkosság. Ha bűnösnek találják, tettéért akár négy év börtönbüntetést is kaphat.

A 25 éves férfit 300 ezer dolláros óvadék ellenében helyezték szabadlábra, és a következő bírósági tárgyalásig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.