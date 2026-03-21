Rendkívüli

Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak – erre senki sem számított

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

Rendőrségi videón Justin Timberlake részeg tántorgása

A világsztár bizonytalanul botladozik az ittasági teszten, majd megtagadja az alkoholszondás vizsgálat elvégzését. Nyilvánosságra kerültek Justin Timberlake letartóztatásának felvételei.
Hiába igyekezett megakadályozni a közzétételüket, mégis nyilvánosságra kerültek Justin Timberlake 2024-es letartóztatásának felvételei – számolt be a Magyar Nemzet. A világhírű popsztárt azért vonták intézkedés alá, mert 2024 júniusában Sag Harbor központjában járművével nem állt meg egy stoptáblánál, majd átlépte a sávhatárt. 

Justin Timberlake az ittas vezetéssel kapcsolatos meghallgatáson Long Islanden, 2024. szeptember 13-án / Fotó: AFP

Justin Timberlake mozgása, finoman fogalmazva bizonytalan

A kiszivárgott videón az látható, hogy az énekest egy BMW volánja mögött ülve állítják meg, majd készségesen válaszol a rendőrök kérdéseire, és különböző koordinációt vizsgáló, helyszíni teszteket hajt végre. A felvételek alapján Timberlake mozgása bizonytalan, a feladatokat nehezen hajtja végre, és többször is megbotlik. Ez láthatóan őt is megviselte, egy ponton így fogalmazott: „Nagyon gyorsan ver a szívem.”

A jelenetekből az is kiderül, hogy az énekes többször is megtagadta az alkoholszondás vizsgálat elvégzését, ezért végül megbilincselték és a rendőrautóba ültették.

 

