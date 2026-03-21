Rendőrségi videón Justin Timberlake részeg tántorgása

Hiába igyekezett megakadályozni a közzétételüket, mégis nyilvánosságra kerültek Justin Timberlake 2024-es letartóztatásának felvételei – számolt be a Magyar Nemzet. A világhírű popsztárt azért vonták intézkedés alá, mert 2024 júniusában Sag Harbor központjában járművével nem állt meg egy stoptáblánál, majd átlépte a sávhatárt.

Justin Timberlake az ittas vezetéssel kapcsolatos meghallgatáson Long Islanden, 2024. szeptember 13-án / Fotó: AFP

Justin Timberlake mozgása, finoman fogalmazva bizonytalan

A kiszivárgott videón az látható, hogy az énekest egy BMW volánja mögött ülve állítják meg, majd készségesen válaszol a rendőrök kérdéseire, és különböző koordinációt vizsgáló, helyszíni teszteket hajt végre. A felvételek alapján Timberlake mozgása bizonytalan, a feladatokat nehezen hajtja végre, és többször is megbotlik. Ez láthatóan őt is megviselte, egy ponton így fogalmazott: „Nagyon gyorsan ver a szívem.”

A jelenetekből az is kiderül, hogy az énekes többször is megtagadta az alkoholszondás vizsgálat elvégzését, ezért végül megbilincselték és a rendőrautóba ültették.