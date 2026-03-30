Kézre került egy kulcsfigura a dílerláncban

Újabb fontos lépést tettek a hatóságok a drogkereskedelem visszaszorítása érdekében. A kábítószer elleni fellépés során most egy magasabb szinten működő terjesztőt sikerült elfogni.
Újabb fordulóponthoz érkezett a kábítószer elleni küzdelem Nógrád vármegyében és a rendőrök már nemcsak az utcai dílereket, hanem a háttérben működő, szervezettebb hálózatok kulcsszereplőit veszik célba. A hatóságok ugyanis már hosszabb ideje dolgoznak azon, hogy feltérképezzék a drog útját a forrástól egészen a fogyasztókig. A mostani akció is ennek az alapos, több lépcsős nyomozásnak az eredménye – írta a Bors.

A kábítószer útját elvágják a hatóságok
Célkeresztben a kábítószer-hálózat

A legfrissebb fejlemények szerint a rendőrök egy 35 éves férfit fogtak el Mátraverebélyben, akit azzal gyanúsítanak, hogy hónapokon keresztül több kisebb dílert látott el tiltott szerekkel. Emellett közvetlenül is értékesíthette a kábítószert, sőt, a gyanú szerint maga is fogyasztott belőle.

Az akció során a nyomozók nemcsak a férfit vették őrizetbe, hanem jelentős értékű tárgyakat is lefoglaltak. Autó, készpénz, mobiltelefonok és különféle műszaki eszközök kerültek a hatóságokhoz, amelyek a feltételezések szerint a bűncselekményhez köthetők.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy az ilyen jellegű ügyek felderítése nem egyik napról a másikra történik. A mostani elfogást is hosszas adatgyűjtés, elemzés és megfigyelés előzte meg. Nemcsak az alsóbb szinteken működő dílereket akarják kiiktatni, hanem azokat is, akik a háttérből irányítják az egész rendszert. Ezért a mostani lépések különösen fontosak lehetnek a teljes hálózat felszámolása szempontjából.

Letartóztatás és további vizsgálatok

A férfit kábítószer-kereskedelem gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság később elrendelte a letartóztatását is, így az eljárás már a következő szakaszba lépett.

A nyomozás azonban ezzel még korántsem ért véget. A hatóságok tovább dolgoznak azon, hogy feltárják a teljes kapcsolati hálót és minden érintettet felelősségre vonjanak.

Egy látszólag átlagos családi házban is lecsaptak a rendőrök Heves vármegyében. A nyomozás szerint itt zajlott a kristály terjesztése, amelynek egy apa és fia voltak a főszereplői.

 

