Videón a medgyesegyházi tanya titka – nézze, mire bukkantak a rendőrök a hordók mélyén

A békéscsabai rendőrök február 26-án hajnalban, pontban 6 órakor lendültek akcióba. Nem egyetlen címre mentek, a megyeszékhelytől Medgyesegyházáig több helyszínt is átvizsgáltak. Az ügy alapja a Békéscsabai Rendőrkapitányság folyamatban lévő, kábítószer miatt indított büntetőeljárásához kapcsolódott – írta a Beol.hu.

Hordókban és zsákokban tárolták a 33 kilónyi kábítószer-gyanús növényi őrleményt.

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Hajnali rajtaütés a kábítószer miatt – egyszerre több helyen csaptak le

A rendőrség tájékoztatása szerint egy békéscsabai férfi árulhatta az anyagot és a gyorsteszt alapján saját maga is fogyasztott a bódító szerből. A drogot egy medgyesegyházi férfitól szerezhette be, aki kapcsolatban állhatott egy helyi kannabisz termesztővel.

A békéscsabai nyomozók nem egyedül dolgoztak, mezőkovácsházi, gyulai, sarkadi és békési rendőrök is segítették a munkát. Az akcióban részt vettek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Körös Közterületi Támogató Alosztályának egységei is. A csapatok összehangoltan, ugyanabban az időben csaptak le a három férfira.

A medgyesegyházi termesztőnél hordókban és zsákokban állt a droggyanús növényi törmelék. Volt, ami még ömlesztve hevert, más része már kimérve várta a vevőket. Összesen 33 kilogrammot foglaltak le!

A férfinél 2 millió 377 ezer forint készpénzt találtak, ami arra utal, hogy az üzlet már működött. Emellett közel kétezer doboz zárjegy nélküli cigaretta is előkerült, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is értesítették.

A másik medgyesegyházi férfi autójának csomagtartójában, egy cigarettás dobozba rejtve fehér port találtak. Az anyagot és a járművet is lefoglalták. A békéscsabai vásárlónál is találtak növényi őrleményt, az ő autója szintén a bűnjelek közé került.

Továbbá három, a társasághoz köthető fogyasztót is előállítottak és kihallgattak.

A hajnali Békésben Vármegyében történt rajtaütés mellet Pest vármegyében is hasonló összehangolt akcióra került sor. A nyomozók egyszerre 11 helyszínen csaptak le egy kábítószer-kereskedő hálózat tagjaira és hét terjesztőt, valamint két fogyasztót fogtak el.