Nem paradicsom nőtt a pincében: lebukott egy drogot termesztő férfi

Egy családi ház pincéjében termesztett kábítószer miatt indult eljárás egy férfi ellen, akinek az ügye most új szakaszba lépett. Az ügyészség szerint az eddigi ítélet nem elég szigorú, ezért súlyosabb büntetést kérnek. A férfi a feleségével és gyermekeivel élt együtt, miközben a ház pincéjében kannabisznövényeket nevelt saját fogyasztásra – írta az Ugyeszseg.hu.

A kábítószert saját fogyasztásra termesztették

Fotó: Unsplash

Kábítószer-ültetvény működött a pincében

A nyomozó hatóságok 2023 decemberében tartottak házkutatást az ingatlanban. A rajtaütés során nem kis meglepetés várta a rendőröket.

A pincében összesen 239 tő növényt találtak, a melléképületben pedig száradó hajtásokat és zsákokba csomagolt növényi maradványokat. A lefoglalt növények mellett a termesztéshez szükséges eszközök is előkerültek.

A Veszprémi Törvényszék első fokon 5 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt. Emellett 5 évre eltiltották a közügyektől, 600 ezer forintos pénzbüntetést szabtak ki, valamint közel 2 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. A lefoglalt drogot és a termesztéshez használt eszközöket elkobozták.

Szigorúbb büntetést kér az ügyészség

Az ügyészség azonban nem elégedett az ítélettel. A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények egyre gyakoribbak, ráadásul a férfi korábban is került már hasonló ügy miatt a hatóságok látókörébe.

Ezért most súlyosabb büntetés kiszabását indítványozták. A végső döntést másodfokon a Győri Ítélőtábla hozza majd meg.

A múlt hónapban több embert is elítélt a bíróság, akik azzal védekeztek, hogy csak egészségük védelmében termesztették és fogyasztották a kábítószert.