Parkolóban csaptak le a csepeli drogdílerre, közel egymilliós a fogás

Egy hétköznapi ellenőrzésből lett komoly ügy Csepelen, amikor kábítószer miatt intézkedtek a rendőrök egy áruház parkolójában, ahol egy férfi gyanús viselkedése keltette fel a figyelmet – írta a Bors.

Egymillió forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai március 26-án igazoltattak egy férfit és utasait. Az átvizsgálás során hamar kiderült, hogy nem véletlen volt az ellenőrzés, a férfi zsebében ugyanis közel 200 grammnyi, kábítószergyanús növényi anyagot találtak.

Nem csak a parkolóban bukkantak rá a kábítószer gyanús anyagra

A férfi előállítását követően a rendőrök a lakhelyén is kutatást tartottak, ahol további jelentős mennyiségű anyagra bukkantak.

A lefoglalt anyagok az előzetes szakértői vizsgálatok szerint THC-t tartalmaztak és a mennyiség alapján akár közel 200 adagot is kitehettek. A hatóságok becslése szerint a drog feketepiaci értéke megközelíti az egymillió forintot.

A lakásban nemcsak a tiltott szerek kerültek elő, hanem az értékesítéshez szükséges eszközök is, ami megerősítette a gyanút, hogy a férfi nem csupán fogyasztóként volt jelen a történetben.

A nyomozók a férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság később elrendelte letartóztatását is.

A kábítószer elleni fellépés során mindemellett a napokban egy magasabb szinten működő terjesztőt is sikerült elfogni Mátraverebélyen, így a fogyasztóktól a terjesztő elosztójáig is eljutottak a nyomozók, felszámolva a helyi drogkereskedelmet.