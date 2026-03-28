Nem akarta elhagyni az ingatlant, ezért könyörtelenül a kalapácshoz nyúlt

Egy férfi a sógorára kalapáccsal támadott miután felszólította, hogy távozzon, írja a Boon.hu. Az Encsi Járási Ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, miután egy járókelőt is megtámadott Felsődobszán.

A férfi egy kalapáccsal támadott, majd az utcán egy járókelővel is dulakodásba keveredett

Elpattant valami: kalapáccsal támadott a feldühödött férfi Felsődobszán

A hihetetlen történet 2025. augusztus 9-én, szombaton délután történt. A vádlott az utcán keveredett szóváltásba a sógorával, aki korábban lakást biztosított neki. A vita közben a rokon felszólította a férfit, hogy hagyja el az ingatlant. Ez annyira felidegesítette, hogy hátulról meglökte a sógorát, aki a földre esett. Amikor felállt, inkább otthagyta a feldühödött férfit. A vádlott azonban nem higgadt le, bement a házba, amely a sógora tulajdona volt, felkapott egy kalapácsot és azzal kezdte ütni a falakat, valamint az egyik ablakot is.

A rongálással nagyjából 85 ezer forintos kárt okozott.

A sógor ekkor ismét felszólította, hogy szedje össze a holmiját és azonnal költözzön ki.

Hiába próbálták kitessékelni, a férfi csak még több kárt okozott

Forrás: © Magyarország Ügyészsége

A férfi ezután kiment az utcára, de ott sem csillapodott a haragja.

Minden előzmény nélkül rátámadt egy arra sétáló férfira és meg akarta ütni.

A járókelő azonban kitért az ütés elől, majd lefogta a támadót. A földre vitte és ott tartotta addig, amíg úgy tűnt, hogy megnyugszik. Amikor azonban elengedte, a férfi újra randalírozni kezdett. Odament egy közeli ház vaskapujához és rugdosni kezdte azt.

A dulakodás során a sógor könnyebb sérülést szenvedett, amely nyolc napon belül gyógyul. Mivel azonban hozzátartozóról van szó, nem tett magánindítványt sem a könnyű testi sértés, sem a rongálás miatt.

A vádlott közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőkben megbotránkozást, riadalmat váltson ki. Az ügyészség a büntetlen előéletű férfival szemben próbára bocsátást indítványozott a bíróságnak.

Nem ő volt az egyetlen mostanában, aki nem bírt a vérével. Debrecen egyik forgalmas utcáján, egy vita pillanatok alatt elfajult és még a kiérkező rendőrök közeledtével sem csillapodott.