Apja kocsijával zúzta az autókat a részeg kamasz – rendőrök vették üldözőbe

Egy fiatal ittasan vezette apja autóját Pécsen, és több balesetet is okozott az éjszaka folyamán. A kamasz a rendőrség elől megpróbált elmenekülni – közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség.

Részeg kamasz randalírozott Pécs belvárosában

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Kamasz ámokfutása Pécsen: autók sorát törte össze

A vádirat szerint a kamasz 2025 októberében, az éjszaka folyamán közlekedett Pécs belvárosában az édesapja használatában lévő autóval, miközben ittas állapotban volt.

Először egy parkoló gépkocsinak ütközött, majd megállás nélkül továbbhajtott.

Az ütközés során a jármű rendszáma is leesett, de ez sem állította meg.

A kamasz ezt követően

további három autót tört össze, azonban egyszer sem állt meg,

hanem folytatta az útját.

A rendőrjárőrök megpróbálták intézkedés alá vonni, de a kamasz a figyelmeztető jelzések ellenére sem állt meg, hanem a Pécsi vasútállomás felé hajtott.

Kamasz menekülése: nem jutott messzire

A rendőrök végül megállították az autót a vasútállomásnál, azonban a kamasz ekkor még gyalog próbált menekülni:

az anyósülés lehúzott ablakán kimászott, majd elfutott.

A rendőrök azonban rövid időn belül utolérték és elfogták. A nyomozás során kiderült, hogy a kamasz nem rendelkezett vezetői engedéllyel, és közepes fokú ittas állapotban volt.

A Pécsi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt emelt vádat ellene. A bíróság végül pénzbüntetést szabott ki, és eltiltotta a járművezetéstől.

