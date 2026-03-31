Saját kamionjában találták holtan a magyar sofőrt Ausztriában

Az osztrák hatóságok egy veszprémi cég bejelentése után kezdtek kutatni az eltűnt sofőr után, akit napok óta nem tudtak elérni. A keresés hétfő reggel ért véget, amikor Vorchdorfnál rátaláltak a félreállt kamionra, amelyben a 60 éves magyar férfit már csak holtan találták meg. A helyszíni nyomok – a kormos ablakok és az égésnyomok – alapján korábban robbanás történhetett a járműben, de a pontos okokat még vizsgálják. Mivel a holttest azonosítása nehézkes, DNS-vizsgálatot rendeltek el, az ügyet pedig a tartományi rendőrség vette át – írta a Blikk.hu.

Robbanás történhetett a kamionban

Tűz végzett a magyar kamionsofőrrel

Az osztrák hatóságok egy vorchdorfi rakodórámpánál találtak rá a belülről bezárt kamion fülkéjére, amelyben a 60 éves veszprémi sofőr már órákkal korábban életét vesztette.

A szélvédő megrepedt és bekormozódott, ami arra utal, hogy a fülkében tűz keletkezett.

Az elsődleges vizsgálatok szerint egy kempingfőző okozhatott füstmérgezést, a lángok pedig az oxigénhiány miatt maguktól aludtak ki, miután a vezető eszméletét vesztette.

Bár a jelek balesetre utalnak, a nyomozók több gyanús körülményt is vizsgálnak:

nem életszerű ugyanis, hogy egy tapasztalt sofőr zárt ablakok mellett, nyílt lángot használjon a „traktorban”.

Mivel a holttest azonosítása nehézkes, DNS-vizsgálatot rendeltek el és azt sem zárták ki teljesen, hogy a tragédia idején más is a helyszínen tartózkodott.

Sajnos a tragikus esetek nem korlátozódnak Ausztriára, ugyanis egy másik magyar kamionsofőrt Olaszországban ért a halál, ami tovább irányítja a figyelmet a nemzetközi fuvarozásban dolgozók biztonságára.