holttest

Saját kamionjában találták holtan a magyar sofőrt Ausztriában

Kormos szélvédő és baljós némaság fogadta az osztrák hatóságokat a vorchdorfi pihenőhelyen. A rendőrök egy eltűntnek hitt sofőrt keresve törték be a félrehúzódott kamion ajtaját, amelynek fülkéjében már csak a 60 éves magyar férfi holttestét találták meg. Az égésnyomok ellenére még tisztázatlan, hogy tragikus baleset vagy idegenkezűség okozta-halálát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestmagyarmagyar férfisofőrkamionkamionsofőr

Az osztrák hatóságok egy veszprémi cég bejelentése után kezdtek kutatni az eltűnt sofőr után, akit napok óta nem tudtak elérni. A keresés hétfő reggel ért véget, amikor Vorchdorfnál rátaláltak a félreállt kamionra, amelyben a 60 éves magyar férfit már csak holtan találták meg. A helyszíni nyomok – a kormos ablakok és az égésnyomok – alapján korábban robbanás történhetett a járműben, de a pontos okokat még vizsgálják. Mivel a holttest azonosítása nehézkes, DNS-vizsgálatot rendeltek el, az ügyet pedig a tartományi rendőrség vette át – írta a Blikk.hu.

kamion
Robbanás történhetett a kamionban
Fotó: Illusztráció (Craig Adderley/Pexels)

Tűz végzett a magyar kamionsofőrrel

Az osztrák hatóságok egy vorchdorfi rakodórámpánál találtak rá a belülről bezárt kamion fülkéjére, amelyben a 60 éves veszprémi sofőr már órákkal korábban életét vesztette.

A szélvédő megrepedt és bekormozódott, ami arra utal, hogy a fülkében tűz keletkezett. 

Az elsődleges vizsgálatok szerint egy kempingfőző okozhatott füstmérgezést, a lángok pedig az oxigénhiány miatt maguktól aludtak ki, miután a vezető eszméletét vesztette.

Bár a jelek balesetre utalnak, a nyomozók több gyanús körülményt is vizsgálnak: 

nem életszerű ugyanis, hogy egy tapasztalt sofőr zárt ablakok mellett, nyílt lángot használjon a „traktorban”. 

Mivel a holttest azonosítása nehézkes, DNS-vizsgálatot rendeltek el és azt sem zárták ki teljesen, hogy a tragédia idején más is a helyszínen tartózkodott.

Sajnos a tragikus esetek nem korlátozódnak Ausztriára, ugyanis egy másik magyar kamionsofőrt Olaszországban ért a halál, ami tovább irányítja a figyelmet a nemzetközi fuvarozásban dolgozók biztonságára.

 

