Veszélyes vegyi anyagokat szállító kamion üközött úthengerrel – képek, videó

Súlyos baleset történt Kéleshalom közelében, ahol egy úthengerrel ütközött össze, majd az árokba borult egy nyerges vontató. A helyszínen készült felvételeken jól látszik a hatalmas pusztítás, amelyet az 5312-es úton kisodródott kamion és a munkagép ütközése okozott.
A Baon.hu helyszíni információi szerint a Kéleshalom felől Jánoshalma irányába tartó járművezető egy útépítésnél próbált manőverezni, de egy locsolóautó kikerülése után már nem tudta elkerülni az ütközést egy úthengerrel. A baleset során a lengyel rendszámú kamion végül az út menti árokpartnak csapódva állt meg, de a sofőr szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.

Veszélyes vegyi anyagokat szállító kamion ütközött úthengernek
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Úthengernek ütközött a kamion

A Kéleshalom közelében történt balesethez a jánoshalmai tűzoltókat és a katasztrófavédelem mobillaborját is riasztották, miután kiderült, hogy a balesetet szenvedő jármű engedély nélkül szállított veszélyes vegyi anyagokat. 

A lengyel rendszámú kamion rakterében rögzítetlenül tárolt vegyszerek beazonosítása jelenleg is zajlik, miközben az érintett útszakaszt a keresztbe fordult szerelvény miatt teljes szélességében lezárták.

A műszaki mentés megkezdéséig a forgalmat a közeli földutakra terelik, a baleset és a szabálytalan szállítás pontos körülményeit pedig a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Míg a hazai utakon egy úthengerrel való ütközés okozott riadalmat, addig Ausztriában egy pihenőhelyen álló kamion fülkéjében találtak rá egy magyar férfi holttestére.

 

