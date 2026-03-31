Veszélyes vegyi anyagokat szállító kamion üközött úthengerrel – képek, videó

A Baon.hu helyszíni információi szerint a Kéleshalom felől Jánoshalma irányába tartó járművezető egy útépítésnél próbált manőverezni, de egy locsolóautó kikerülése után már nem tudta elkerülni az ütközést egy úthengerrel. A baleset során a lengyel rendszámú kamion végül az út menti árokpartnak csapódva állt meg, de a sofőr szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.

Veszélyes vegyi anyagokat szállító kamion ütközött úthengernek

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

A Kéleshalom közelében történt balesethez a jánoshalmai tűzoltókat és a katasztrófavédelem mobillaborját is riasztották, miután kiderült, hogy a balesetet szenvedő jármű engedély nélkül szállított veszélyes vegyi anyagokat.

A lengyel rendszámú kamion rakterében rögzítetlenül tárolt vegyszerek beazonosítása jelenleg is zajlik, miközben az érintett útszakaszt a keresztbe fordult szerelvény miatt teljes szélességében lezárták.

A műszaki mentés megkezdéséig a forgalmat a közeli földutakra terelik, a baleset és a szabálytalan szállítás pontos körülményeit pedig a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

