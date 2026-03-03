Halálos kamiongázolás Komlón: nőt gyűrt maga alá a monstrum

Az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adott tájékoztatást. A kamiongázolás Komló egyik legforgalmasabb pontján történt, ahol a gyalogos a jármű alá szorult – közölte a Bama.hu.

Kamiongázolás Komló belvárosában

Fotó: Illusztráció (Craig Adderley/Pexels)

Kamiongázolás: emelőpárnával emelték meg a teherautót

A helyszínre a komlói hivatásos tűzoltók vonultak ki, majd a pécsi hivatásos tűzoltók is csatlakoztak a műszaki mentéshez. A sérült a kamion alá került, ezért különleges emelőpárna alkalmazására volt szükség.

A tűzoltók a járművet megemelték, így tudták kihúzni az alászorult nőt. A Baranya vármegyei hírportál megkereste a rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, akik megerősítették a baleset hírét. A mentési munkálatok ideje alatt a területet biztosították, jelentős torlódásokra kell felkészülni.

A Bama.hu információi szerint a kamion alá szorult nő, sajnálatos módon belehalt súlyos sérüléseibe.

Forgalomkorlátozás a belvárosban

A közlekedési baleset miatt a Városház tér környékén forgalomkorlátozásra kell számítani. A hatóságok a mentés és a helyszínelés idejére részleges lezárást vezettek be.

A Baranya vármegyei szakaszon közlekedőknek a várható dugók miatt fokozott figyelemmel kell haladniuk, illetve érdemes alternatív útvonalat választaniuk.

Lángoló pokol az M3-ason: kiégett egy kamion – képekkel és videóval

Szerda hajnalban hatalmas lángok csaptak fel az M3-as autópálya szabolcsi szakaszán. A kamiontűz miatt teljes pályazárat rendeltek el Budapest felé, a jármű 20 tonna almát szállított, a rakomány szétterült az úton.