Rejtélyes haláleset: magyar kamionsofőr holttestét találták meg Olaszországban

A 71 éves férfi holttestére március 18-án az olaszországi San Giorgio delle Pertiche-ben található Via Anconettán találtak rá. Előző este még látták, ahogy a magyar kamionsofőr kanapékat pakolt le egy helyi üzletben, majd beült a járművébe – számolt be a rejtélyes esetről a Ripost.

Járművében élt és ott is halt meg az idős magyar kamionsofőr

Fotó: Illusztráció

Miután lerakodta a szállítmányát, az idős sofőr pihenni szeretett volna néhány órát, hogy hajnalban visszainduljon Magyarországra. Szerda reggel 10 óra körül azonban néhány munkásnak feltűnt, hogy a kamion még mindig ott áll a parkolóban. Sejtették, hogy valami baj történhetett, ezért értesítették a hatóságokat.

Álmában érhette a halál a kamionsofőrt

A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a mentők, a rendőrök és a tűzoltók is. A teherautó fülkéje zárva volt, ezért fel kellett törni a jármű ajtaját. A sofőrre a kamionban, a priccsen fekve találták rá, a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Valószínű, hogy a férfit az éjszaka közepén hirtelen, álmában érhette a halál.

