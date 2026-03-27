Nem fogja elhinni, mit tettek ezzel az ártatlan kecskegidával

A Maszol.hu beszámolója szerint csütörtökön riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket a Gyöngyvirág és a Tavirózsa utcák kereszteződéséhez. A bejelentő azt mondta, hogy egy süllyesztett hulladékgyűjtőből különös zaj hallatszik. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, hamar kiderült, mi áll a háttérben: egy alig pár órás kis kecskét dobtak a szemétbe. A kecskegida mentése azonban nem volt egyszerű, mert az állat olyan mélyen volt a konténerben, hogy a rendőrök nem tudták egyedül kiszedni.

Gyuri, a kecskegida mentése sikeresen zárult végül

Kecskegida mentése a kukából

A rendőrök a tűzoltók segítségét kérték, mert nem tudták kiszabadítani a bajba jutott állatot. A tűzoltók végül sikeresen kiemelték a legyengült gidát.

A mentés után rögtön egy állatorvosi rendelőbe szállították, ahol Bodor Tímea vette kezelésbe. A rendőrök tejet is szereztek neki, mert nagyon gyenge volt.

A rendelőben pokrócba bugyolálták, mivel kihűlt, vagyis hipotermiás állapotba került, és erősítő kezelést is kapott.

Szerencsére gyorsan javulni kezdett az állapota. A sepsiszentgyörgyi rendőrség beszámolója szerint a kis állat hamar magához tért, és az állatorvos szerint nincs komolyabb gond az egészségével.

A gidát Gyurinak nevezték el, és végül maga az állatorvos döntött úgy, hogy örökbe fogadja.

Gyuri megmentői

Az ügy azonban nem ért véget. Aki a még élő állatot a szemétbe dobta, állatkínzást követett el, ezért a helyi rendőrök feljelentést tesznek a rendőrség állatvédelmi osztályán.

Hadnagy István, a sepsiszentgyörgyi rendőrség igazgatója szerint érthetetlen, hogy valaki ilyet tesz.

Egy állat nem szemét. Ha valakinek nincs rá szüksége, könnyen találhatna gazdát egy kecskegidának. Kollégáinkkal sok mindent láttunk már, azonban ez kiemelkedik a megszokott tahóságok közül, ilyen dolog nem szabad megtörténjen és egy ilyen esetre nincs is magyarázat”

– fogalmazott az igazgató.

