Vérlázító kegyeletsértés Egerben: teherautónyi sírkövet dobtak az utcára

Felháborító eset sokkolta az egrieket, teherautónyi összetört sírkő hevert a város határában, egy kertvárosi magánterületen. A kegyeletsértés azért is váltott ki indulatokat, mert a táblákon jól olvashatóak az elhunytak nevei és évszámai – írja a Blikk.

Vérlázító kegyeletsértés Egerben, összetört sírkövek az elhunytak adataival

Kegyeletsértés: sírkövek a Joó János utca közelében

A kőhalom a Joó János utca közelében, nem messze az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem botanikuskert területétől található. Távolról illegális hulladéknak látszott, közelebbről azonban egyértelművé vált, hogy korábban temetőben álló sírkövek kerültek oda.

Az „Itt nyugszik” feliratok, a gondosan vésett nevek és dátumok világossá tették: ezek nem egyszerű kőtáblák. Akadt köztük néhány épen maradt darab is, de a törötteken is jól olvashatóak az adatok.

Felháborodott helyiek, találgatások

Egy arra járó egri lakos fényképeket készített, majd azokat egy közösségi oldalra töltötte fel. A kommentelők közül

többen kegyeletsértésről írtak, mások morbidnak és ízléstelennek nevezték a látványt.

Felmerült az is, hogy a sírkövek felszámolt vagy áthelyezett sírhelyekből származhatnak, esetleg új síremlék készítése miatt kerültek ki a temetőből. Többen hangsúlyozták:

a sírfelirat nem csupán név és évszám, hanem egy emberi élet emléke.

Nem önkormányzati hatáskör

Az Egri Önkormányzat munkatársai hétfőn megszemlélték a helyszínt. Pócsik Attila sajtóreferens közlése szerint

a kupac magánterületen található, így az ügy nem önkormányzati hatáskörbe tartozik.

Az esetet a Heves Vármegyei Kormányhivatal felé továbbították. Hogy pontosan ki és milyen körülmények között helyezte el a sírköveket Egerben, egyelőre nem ismert.

Kegyeletsértésre használják a mesterséges intelligenciát

