Gázolt a vonat Kelenföldnél

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Csütörtök délután nem a megszokott módon haladt a vonatforgalom a főváros egyik fontos állomásánál. Kelenföldnél baleset történt, ami miatt több járat is késéssel közlekedett.
vasútvonatdéli pályaudvarkelenföldtópart intercitybalesetvasúti balesetmávszékesfehérvár

Csütörtök délután tragikus baleset történt a fővárosban. A MÁV-csoport a honlapján közölte, hogy Kelenföld térségében egy ember a sínekre lépett egy vonat elé.

A Kelenföld környéki vasúti baleset miatt több vonat menetrendje is felborult
Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Mi történt a Kelenföld környéki vasúti közlekedésben?

A Déli pályaudvarról 13:35-kor Székesfehérvár felé induló Tópart InterCity érintett az esetben. 

A szerelvény elé lépett egy ember, akit a vonat elgázolt.

A Kelenföldi baleset miatt a környéken ideiglenesen felborult a menetrend. A székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vasútvonalon közlekedő járatok csak korlátozások mellett tudtak haladni, ezért az utasok késésekre számíthattak.

Budapest-Kelenföld állomáson is változás volt: több vonat nem a megszokott vágányon állt meg.

Még este is előfordulhatnak késések a környéken közlekedő járatoknál.

Nem ez volt azonban az egyetlen vasúti baleset a közelmúltban. A hétvégén a váci vasútvonalon is tragédia történt, amikor egy nemzetközi járat érkezésekor gázolt a vonat.

 

 

