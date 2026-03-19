Gázolt a vonat Kelenföldnél

Csütörtök délután tragikus baleset történt a fővárosban. A MÁV-csoport a honlapján közölte, hogy Kelenföld térségében egy ember a sínekre lépett egy vonat elé.
A Déli pályaudvarról 13:35-kor Székesfehérvár felé induló Tópart InterCity érintett az esetben.
A szerelvény elé lépett egy ember, akit a vonat elgázolt.
A Kelenföldi baleset miatt a környéken ideiglenesen felborult a menetrend. A székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vasútvonalon közlekedő járatok csak korlátozások mellett tudtak haladni, ezért az utasok késésekre számíthattak.
Budapest-Kelenföld állomáson is változás volt: több vonat nem a megszokott vágányon állt meg.
Még este is előfordulhatnak késések a környéken közlekedő járatoknál.
Nem ez volt azonban az egyetlen vasúti baleset a közelmúltban. A hétvégén a váci vasútvonalon is tragédia történt, amikor egy nemzetközi járat érkezésekor gázolt a vonat.