Kényszerleszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air Brüsszel felé közlekedő járata, nem hiszi el, mi volt ennek az oka

Nem mindennapi esemény zavarta meg egy menetrend szerinti járat útját, ami a kényszerleszálláshoz vezetett, miután váratlan egészségügyi probléma lépett fel a fedélzeten. A Wizz Air Iași és Brüsszel között közlekedő gépe eredetileg zavartalanul haladt volna tovább, ám Magyarország felett hirtelen változott a helyzet. Még a repülőgép mozgása is árulkodó volt, ugyanis a járat szokatlanul gyors ereszkedésbe kezdett, ami a repülési adatok szerint kifejezetten intenzívnek számít. A szakértők szerint ez teljesen indokolt ilyen helyzetekben, hiszen minden perc számít – írta a Portfolio.

Kényszerleszállást kellett végrehajtania a menetrend szerinti járatnak

Fotó: Pexels (illusztráció)

Kényszerleszállás: amikor az idő a legfontosabb tényező

A háttérben egy utas rosszulléte állt, ami azonnali beavatkozást igényelt. Ilyenkor a pilóták nem sokat hezitálnak, egyszerűen kiválasztják a legközelebbi, megfelelően felszerelt repülőteret és megkezdik az út megszakítását.

Ebben az esetben Budapest bizonyult a legjobb választásnak. A légiforgalmi irányítás elsőbbséget biztosított a járatnak, így a gép gyorsan és biztonságosan megközelíthette a repteret.

Így zajlik egy ilyen helyzet a gyakorlatban

A „medical emergency” – vagyis egészségügyi vészhelyzet – egy jól ismert protokoll szerint zajlik a repülésben. Amint a pilóták jelzik a problémát, a földi irányítás azonnal segít, vagyis lerövidítik az útvonalat és minden mást háttérbe szorítanak.

Ezzel párhuzamosan a fogadó repülőtéren is felkészülnek és az orvosi csapat már a leszállás előtt készenlétben áll, hogy azonnal ellássa a beteget.

A budapesti landolás után az érintett utast azonnal ellátták, így a helyzet rövid időn belül megoldódott. A járat pedig – a szükséges ellenőrzések után – meglepően gyorsan folytathatta útját.

Nagyjából egy órával a kényszerleszállás után a gép ismét a levegőben volt és tovább indult Brüsszel felé. Bár az utasok számára a gyors ereszkedés ijesztő élmény lehetett, a szakemberek szerint ez egy teljesen kontrollált folyamat volt. Az ilyen helyzetekre a személyzet alaposan fel van készítve.

Szerda este pedig műszaki problémát tapasztaltak az American Airlines Boeing 737 típusú repülőgépén. A meghibásodott futómű miatt a gépnek szintén kényszerleszállást kellett végrehajtania.