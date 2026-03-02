A mobilját nézte, nem az utat – nagy árat fizetett érte a biciklis nő

Mobilnyomkodás közben tekert egy nő Ófehértón, és annyira a képernyőre figyelt, hogy észre sem vette, mi történik előtte. Az előtte haladó autó lehúzódott és megállt, ő pedig fékezés nélkül belerohant hátulról. A nő a kerékpáros baleset során felborult, beütötte a fejét és az úton fekve elveszítette az eszméletét. A mentők kórházba vitték – írta a Szon.hu.

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség Facebook oldala

Kerékpáros baleset – pár másodperc telefonozás is elég a bajhoz

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán számolt be az esetről.

Azt hangsúlyozták: vezetés közben a mobilhasználat életveszélyes, mert elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, és máris megtörténik a baj.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a védőfelszerelés hiánya tovább súlyosbíthatja a sérüléseket. Egy esésnél a fejet érő ütés különösen kockázatos, akár tragikus következménye is lehet.

A hatóság kéri, hogy senki ne használjon mobiltelefont sem autóban, sem kerékpáron vagy rolleren, és ahol lehet, viseljen bukósisakot. Egyetlen üzenet sem ér annyit, mint az ember élete.

Miközben Szabolcsban a telefonozás miatt történt a baleset, máshol egészen más okból került bajba egy kerékpáros. Nagykőrösön egy férfi annyira bizonytalanul tekert az utcán, hogy az rögtön szemet szúrt a járőröknek. Az ellenőrzésnél kiderült: ittasan ült nyeregbe, ráadásul nem ez volt az egyetlen probléma vele.