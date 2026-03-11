Hallotta a koppanást, mégis sorsára hagyta a súlyosan sérült kerékpárost

Súlyos közlekedési baleset történt Nógrád vármegyében, amikor egy sofőr elütött egy kerékpárost az országúton. A kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett, az autós azonban megállás nélkül továbbhajtott – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

Elgázolta a kerékpárost, majd a sorsára hagyta a súlyosan sérült férfit

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Kerékpárost gázolt, majd továbbhajtott

A Balassagyarmati Járási Ügyészség közleménye szerint az 58 éves férfi 2024. október 18-án délután furgonjával Salgótarjánból Karancsalja irányába haladt.

Lakott területen kívül érte utol a szabályosan közlekedő kerékpárost, azonban figyelmetlensége miatt nem vette észre időben.

A jármű nekiütközött a biciklisnek, aki az ütközés következtében az út melletti füves árokba zuhant.

Hallotta az ütközést, mégsem segített

A baleset során a gépkocsi visszapillantó tükre a jobb oldali ablaküvegnek csapódott.

A sofőr hallotta az ütközéssel járó koppanást, ennek ellenére megállás nélkül továbbhajtott, és nem nyújtott segítséget a megsérült férfinak.

A súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost végül egy másik autós találta meg, aki azonnal segítséget hívott.

Bíróság dönt a sofőr sorsáról

Az ügyészség a sofőrt közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja. A Balassagyarmati Járási Ügyészség pénzbüntetést és – szakértői vélemény alapján –

végleges közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott.

Bűnössége megállapítása esetén a férfinak 537 705 forint bűnügyi költséget is meg kell fizetnie.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság hoz majd döntést.

