A díler majdnem végzett a kuncsaftjával, hátba szúrták a vevőt egy borsodi háznál

Egy felsőzsolcai férfi az éjszaka közepén indult el Alsózsolcára, mert kábítószert akart venni egy ott élő ismerősétől. Március 21-én végül a késelés Alsózsolcán nem sokkal éjfél után történt, miután a férfi bekopogott egy 25 éves helyi lakos házába – írta a Boon.hu.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

Késelés Alsózsolcán: gyorsan megtalálták a támadót

A két férfi között a drogvásárlás közben hamar feszültté vált a helyzet. A beszélgetésből szóváltás lett, a vita pedig rövid időn belül tettlegességig fajult.

A dulakodás közben a ház tulajdonosa egy bicskát rántott elő és hátba szúrta a vásárlót.

A sérült férfi ezek után hazament. Bár eleinte nem kért segítséget, a fájdalom egyre erősebb lett. Végül a családtagjai hívták ki a mentőket.

A történtek után a rendőrök rövid időn belül azonosították a támadót. A 25 éves alsózsolcai férfit elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt indított eljárást ellene.

Az éjszakai erőszak után sem lankad a drogbiznisz a vidéki városokban. Most Veszprém belvárosában bontakozott ki egy újabb furcsa történet: a rendőrök gyanús drogdílereket vettek észre, akik éppen egy csomagot adtak át egymásnak.