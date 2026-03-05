Szőnyegvágóval szúrta meg kolléganőjét egy férfi

Az ORF tudósítása szerint komoly balhé tört ki szerdán az ausztriai Mühlbach am Hochkönig településen. A késelés Ausztriában egy munkahelyi vitával kezdődött, és fizikai erőszakba torkollott – írta a Vaol.hu.

A késelés Ausztriában egy munkahelyi vita után történt Mühlbach am Hochkönig településen, Pongau térségében

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Késelés Ausztriában: a rendőrök sem úszták meg sérülések nélkül

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 23 éves férfi és egy 20 éves kolléganője között alakult ki vita. Azt nem tudni, min vesztek össze.

A szócsata során a férfi elvesztette a türelmét, rátámadt a nőre és egy szőnyegvágó késsel megsebesítette.

Az ORF beszámolója szerint a helyzet akkor durvult el igazán, amikor egy másik munkatárs is megpróbált közbelépni. A dühös osztrák férfi megsebesítette azt a kollégáját is, aki közbelépett és meg is ütötte.

A verekedés odáig fajult, hogy rendőrt kellett hívni. Amikor egy rendőrnő és egy másik járőr a helyszínre érkezett és megpróbálták elfogni a férfit, az hevesen ellenállt.

Annyira agresszívan viselkedett, hogy az intézkedő rendőrök közül is többen megsérültek, mire sikerült megbilincselni és őrizetbe venni.

A megkéselt fiatal nőt, a támadó első áldozatát a helyszíni ellátás után a schwarzachi kórházba vitték. A salzburgi rendőrök nyomoznak az ügyben.

A hét elején tragédia történt az osztrák utakon. Luftenbergnél egy zalai férfi meghalt egy súlyos balesetben a B3-as úton.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.