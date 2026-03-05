Szőnyegvágóval szúrta meg kolléganőjét egy férfi

Az ORF tudósítása szerint komoly balhé tört ki szerdán az ausztriai Mühlbach am Hochkönig településen. A késelés Ausztriában egy munkahelyi vitával kezdődött, és fizikai erőszakba torkollott – írta a Vaol.hu.
Késelés Ausztriában: a rendőrök sem úszták meg sérülések nélkül
A rendőrség tájékoztatása szerint egy 23 éves férfi és egy 20 éves kolléganője között alakult ki vita. Azt nem tudni, min vesztek össze.
A szócsata során a férfi elvesztette a türelmét, rátámadt a nőre és egy szőnyegvágó késsel megsebesítette.
Az ORF beszámolója szerint a helyzet akkor durvult el igazán, amikor egy másik munkatárs is megpróbált közbelépni. A dühös osztrák férfi megsebesítette azt a kollégáját is, aki közbelépett és meg is ütötte.
A verekedés odáig fajult, hogy rendőrt kellett hívni. Amikor egy rendőrnő és egy másik járőr a helyszínre érkezett és megpróbálták elfogni a férfit, az hevesen ellenállt.
Annyira agresszívan viselkedett, hogy az intézkedő rendőrök közül is többen megsérültek, mire sikerült megbilincselni és őrizetbe venni.
A megkéselt fiatal nőt, a támadó első áldozatát a helyszíni ellátás után a schwarzachi kórházba vitték. A salzburgi rendőrök nyomoznak az ügyben.
A hét elején tragédia történt az osztrák utakon. Luftenbergnél egy zalai férfi meghalt egy súlyos balesetben a B3-as úton.
