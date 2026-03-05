Szőnyegvágóval szúrta meg kolléganőjét egy férfi

Hírlevél
2026. március 05. 21:39
Egy ártatlannak induló vitának csúnya vége lett egy osztrák településen. Egy feldühödött fiatal rátámadt az egyik munkatársára, így kezdődött egy nem hétköznapi késelés története.
késelésmühlbach am hochkönigkéselés ausztriamunkahelyrendőrausztriaosztrák

Az ORF tudósítása szerint komoly balhé tört ki szerdán az ausztriai Mühlbach am Hochkönig településen. A késelés Ausztriában egy munkahelyi vitával kezdődött, és fizikai erőszakba torkollott – írta a Vaol.hu.

A késelés Ausztriában egy munkahelyi vita után történt Mühlbach am Hochkönig településen, Pongau térségében
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Késelés Ausztriában: a rendőrök sem úszták meg sérülések nélkül

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 23 éves férfi és egy 20 éves kolléganője között alakult ki vita. Azt nem tudni, min vesztek össze.

A szócsata során a férfi elvesztette a türelmét, rátámadt a nőre és egy szőnyegvágó késsel megsebesítette.

Az ORF beszámolója szerint a helyzet akkor durvult el igazán, amikor egy másik munkatárs is megpróbált közbelépni. A dühös osztrák férfi megsebesítette azt a kollégáját is, aki közbelépett és meg is ütötte.

A verekedés odáig fajult, hogy rendőrt kellett hívni. Amikor egy rendőrnő és egy másik járőr a helyszínre érkezett és megpróbálták elfogni a férfit, az hevesen ellenállt. 

Annyira agresszívan viselkedett, hogy az intézkedő rendőrök közül is többen megsérültek, mire sikerült megbilincselni és őrizetbe venni.

A megkéselt fiatal nőt, a támadó első áldozatát a helyszíni ellátás után a schwarzachi kórházba vitték.  A salzburgi rendőrök nyomoznak az ügyben. 

A hét elején tragédia történt az osztrák utakon. Luftenbergnél egy zalai férfi meghalt egy súlyos balesetben a B3-as úton.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

