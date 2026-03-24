Sokkoló késelés Szegeden: együtt dolgoztak, mégis hasba szúrta a kollégáját

Egy munkahelyi vita brutális erőszakba torkollt egy szegedi építkezésen, ahol két külföldi munkás között fajult el a konfliktus. A késelés során az egyik férfi hasba szúrta kollégáját, az ügyben jogerős ítélet született.
Egy szegedi építkezésen történt erőszakos támadás miatt állt bíróság elé egy külföldi férfi. A vád szerint késelést törént, egy vita után hasba szúrta kollégáját – közölte az Ügyészség.hu.

Késelés az építkezésen 

Az eset február 27-én reggel történt Szeged egyik építkezési területén. A két férfi között vita alakult ki, amely rövid idő alatt elfajult. A támadó először az övével próbálta megütni a munkatársát, amit a jelenlévők ezt megakadályoztak, aztán kést vett magához, és életveszélyes fenyegetések közepette hason szúrta a kollégáját. A helyszínen tartózkodók végül lefogták az elkövetőt, így sikerült megakadályozni a további erőszakot. Az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség emelt vádat, amelyet Saághy Flóra ügyészségi szóvivő ismertetett. A férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolják. A Szegedi Törvényszék döntése alapján a férfit bűnösnek mondták ki, és két év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztették. A bíróság az ítélet részeként öt évre kiutasította az elkövetőt Magyarország területéről. Az ítélet jogerős, mivel a férfi beismerte tettét, így az eljárás gyorsított formában zárult le.

Verekedés fajult életveszélyes támadássá egy munkásszállón, miután eltűnt egy mobiltelefon. Az erőszak annyira eldurvult, hogy a sértett nyakát is megvágták. 

 

