Késes fenyegetőzött, így akart pénzt szerezni, de nem járt sikerrel a ceglédi vasútállomáson

Március 16-án, a késő délutáni órákban történt az eset a ceglédi vasútállomáson. Egy fiatal fiú a barátjával ment ki az állomásra, amikor szóváltásba keveredtek egy 25 éves férfival, aki ellen késes rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárást – adta hírül a Borsonline.hu.

Gyorsan elkapták a késes rablás gyanúsítottját

Amikor a fiatal fiú megelégelte a vitát, nem akarta tovább folytatni, ezért inkább a mosdó felé indult, hogy elkerülje a konfliktust. A férfi azonban utána ment és egyre agresszívebben viselkedett. A támadó pénzt követelt tőle, de a fiatal azt mondta, nincs nála készpénz.

A helyzet ekkor még feszültebb lett: a férfi azzal fenyegette meg, hogy megüti, majd késsel megszúrja.

A megijedt fiú végül odaadta a nála lévő pénzt – összesen 1500 forintot. A férfi ezután gyorsan távozott a helyszínről.

Az áldozatok azonnal értesítették a rendőrséget. A járőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, majd elkezdték összegyűjteni a szükséges információkat.

A gyors adatgyűjtésnek köszönhetően hamar sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt. Nem sokkal később a vasútállomás közelében el is fogták a férfit. A Ceglédi Rendőrkapitányság a férfi ellen rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Őrizetbe vették, a bíróság pedig azóta elrendelte a letartóztatását.

A ceglédi vasútállomáson történtek mellett Zala vármegyében is előkerült a kés egy áruház parkolójában, ahol egy férfi összetűzésbe keveredett a biztonsági őrökkel.