Késsel támadt a mentősökre egy fertőszentmiklósi férfi

Egy férfi miatt riasztották a mentőszolgálatot 2024 nyarán Fertőszentmiklóson. A bejelentés szerint az illető furcsán, zavartan viselkedett, és felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztott, ami miatt orvosi segítségre lehet szüksége. Amikor a mentők a házhoz értek, nem tudták elvégezni a munkájukat. A férfi ugyanis abban a pillanatban, ahogy kilépett az épületből, rátámadt a mentősöket. Késsel fenyegette meg őket. A helyzet így gyorsan veszélyessé vált – adta hírül a Borsonline.hu.

Késsel rontott a mentőkre egy férfi

A mentők nem tudták ellátni a beteget, ezért rendőri segítséget kértek. A férfit a hatóságok közreműködésével kórházba szállították. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint vádat emeltek a fertőszentmiklósi férfi ellen, felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt.

Az ügyészség azt indítványozta, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki a férfival szemben. A közlemény szerint a férfit kábítószer birtoklása miatt egy másik büntetőeljárásban már elbírálták.

