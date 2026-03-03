Késsel támadt három, alváshoz készülődő kiskorúra egy férfi Baracskán

A férfi február 28-án délután baracskai ismerőseinél italozott, majd az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre távozott. Később azonban visszatért, és a be nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba. Ott minden előzmény nélkül, egy eddig nem azonosított késsel támadt rá a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyerekekre. A bántalmazást akkor hagyta abba, amikor a 14 éves fiú kiabálni kezdett. Ezt követően a támadó elmenekült a helyszínről – számol be a megdöbbentő esetről a Police.hu.

Késsel támadt a szobájukban alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves fiatalokra / Fotó: illusztráció/iStockphoto

Késsel támadt, ölni akart

A támadás következtében mindhárom fiatal megsérült. A sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint az eset körülményei alapján megalapozott a gyanú, hogy a 25 éves román állampolgárságú, baracskai lakos cselekményét ölési szándékkal követte el. A rendőrök még éjszaka elfogták az elkövetőt, őrizetbe vették, majd több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki és kezdeményezték a letartóztatását.

