Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Olvasta?

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

kiberbűncselekmény

Halálos beteg gyerekek történetén nyerészkednek az online csalók

49 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legmélyebb emberi tragédiákból próbálnak hasznot húzni a gátlástalan netes csalók. A kiberbűncselekmény új hullámában beteg gyerekek és gyászoló családok történeteivel élnek vissza, hogy pénzt, adatokat és lájkokat csaljanak ki a jóhiszemű emberektől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiberbűncselekménygyászoló családkattintásgyászpénzfigyelemaljas

Sokkoló, milyen mélyre süllyednek egyesek a közösségi médiában. A kiberbűncselekmény egyik legfelháborítóbb formája terjed Magyarországon, amelyben valódi tragédiákat és beteg gyerekek történeteit használják fel pénzszerzésre. A bicskanyitogató esetekkel a Bors foglalkozott részletesen.

kiberbűncselekmény
Elképesztő lelketlenség hatja át a legújabb kiberbűncselekményt: az öt gyermek elhunyt édesanyját sem kímélik, ha pénzről van szó 
Fotó: Beküldött/Németh László/Bors

Kiberbűncselekmény: gyászoló családok történetével élnek vissza

Németh László élete egyik pillanatról a másikra omlott össze, amikor felesége, Andrea tragikus körülmények között elhunyt. Az apa öt gyermekkel maradt egyedül, a család gyásza még friss és feldolgozatlan volt, amikor a szerettei a netes csalók célkereszjébe kerültek.

Alig telt el néhány hét, amikor az interneten valótlan, szenzációhajhász történetek kezdtek terjedni a család tragédiájáról. A fájdalmat felnagyították, részleteket találtak ki, csak hogy kattintásokat és megosztásokat generáljanak.

Ellopott fotók, átírt sorsok

Jáger Mónika és kisfia, Alexander története szintén a netes szélhámosok célpontjává vált. Egy „Érdekes hírességek” nevű Facebook-oldalon jelent meg egy hamis profil által közzétett írás, amelyben a gyermek nevét is módosították, a fotókat pedig engedély nélkül használták fel.

kiberbűncselekmény
Mónika sikertelenül próbálta felvenni a kapcsolatot a netes csalókkal 
Fotó: Beküldött/Jáger Mónika/Bors

A mesterséges intelligencia segítségével átírt történet dramatizált, érzelmi nyomásgyakorlásra épülő szöveggé vált. A cél egyértelmű: pénz és figyelem megszerzése.

Egy számla, több „halálos beteg” gyerek

Az egyik legmegdöbbentőbb esetben egy @orlando1992 kezdetű pénzügyi azonosítóra gyűjtenek adományokat különböző nevű és fotójú gyerekek történeteivel.

Ismeretlen, szenvedő gyermekek képeivel próbálnak pénz kicsikarni a jóhiszemű emberktől
Fotó: Facebook/Bors

Egyszer Áronka, máskor Noelka szerepel a bejegyzésben, de a számla ugyanaz. A történetek meghatóak, érzelmileg felkavaróak, azonban hiányzik belőlük minden hivatalos elérhetőség, alapítványi háttér vagy ellenőrizhető adat.

Ez a módszer klasszikus adathalászat és közvetlen pénzszerzés keveréke. A jóhiszemű emberek Revolut-számlákra vagy más online fizetési felületekre utalnak, miközben a pénz nem jut el a valódi rászorulókhoz.

Pénz, adat, lájk

A csalók három fő irányban próbálnak hasznot húzni a tragédiákból:

  • Az első a közvetlen pénzszerzés: kizárólag online azonosítókat adnak meg, valódi szervezet nélkül,
  • A második az adathalászat: megható történetek mögé rejtett linkekkel próbálnak személyes adatokat vagy pénzügyi információkat megszerezni,
  • A harmadik a lájkvadászat: a sok megosztással felfuttatott oldalak később értékesíthetők marketingcélokra.

A valódi vesztesek

Az ilyen kiberbűncselekmény nemcsak az adakozókat károsítja meg, hanem a valóban beteg gyerekektől és gyászoló családoktól veszi el a támogatás és a figyelem lehetőségét.

Ha egy megható történet végén nem hivatalos alapítvány neve szerepel, hanem egy becenévvel ellátott számla, az komoly figyelmeztető jel.

Ha pedig ugyanaz az azonosító több különböző gyermek posztjánál bukkan fel, szinte bizonyosra vehetjük, hogy szervezett csalás áll a háttérben.

A közösségi médiában terjedő, tragédia-alapú átverések új szintre emelték a lelketlenséget: a gyász és a beteg gyerekek szenvedése ma már egyesek számára üzleti modell.

Ezzel az aljas trükkel még egy felkészültebb internetezőt is át lehet verni

Álhíroldalakba rejtett befektetések csapdájába esnek az internetezők. Az online csalások új szintre léptek, és már nem könnyű kiszúrni őket első pillantásra. Érdeklik a részletek? Amennyiben ide kattint, elolvashatja!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!