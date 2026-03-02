Halálos beteg gyerekek történetén nyerészkednek az online csalók

Sokkoló, milyen mélyre süllyednek egyesek a közösségi médiában. A kiberbűncselekmény egyik legfelháborítóbb formája terjed Magyarországon, amelyben valódi tragédiákat és beteg gyerekek történeteit használják fel pénzszerzésre. A bicskanyitogató esetekkel a Bors foglalkozott részletesen.
Kiberbűncselekmény: gyászoló családok történetével élnek vissza
Németh László élete egyik pillanatról a másikra omlott össze, amikor felesége, Andrea tragikus körülmények között elhunyt. Az apa öt gyermekkel maradt egyedül, a család gyásza még friss és feldolgozatlan volt, amikor a szerettei a netes csalók célkereszjébe kerültek.
Alig telt el néhány hét, amikor az interneten valótlan, szenzációhajhász történetek kezdtek terjedni a család tragédiájáról. A fájdalmat felnagyították, részleteket találtak ki, csak hogy kattintásokat és megosztásokat generáljanak.
Ellopott fotók, átírt sorsok
Jáger Mónika és kisfia, Alexander története szintén a netes szélhámosok célpontjává vált. Egy „Érdekes hírességek” nevű Facebook-oldalon jelent meg egy hamis profil által közzétett írás, amelyben a gyermek nevét is módosították, a fotókat pedig engedély nélkül használták fel.
A mesterséges intelligencia segítségével átírt történet dramatizált, érzelmi nyomásgyakorlásra épülő szöveggé vált. A cél egyértelmű: pénz és figyelem megszerzése.
Egy számla, több „halálos beteg” gyerek
Az egyik legmegdöbbentőbb esetben egy @orlando1992 kezdetű pénzügyi azonosítóra gyűjtenek adományokat különböző nevű és fotójú gyerekek történeteivel.
Egyszer Áronka, máskor Noelka szerepel a bejegyzésben, de a számla ugyanaz. A történetek meghatóak, érzelmileg felkavaróak, azonban hiányzik belőlük minden hivatalos elérhetőség, alapítványi háttér vagy ellenőrizhető adat.
Ez a módszer klasszikus adathalászat és közvetlen pénzszerzés keveréke. A jóhiszemű emberek Revolut-számlákra vagy más online fizetési felületekre utalnak, miközben a pénz nem jut el a valódi rászorulókhoz.
Pénz, adat, lájk
A csalók három fő irányban próbálnak hasznot húzni a tragédiákból:
- Az első a közvetlen pénzszerzés: kizárólag online azonosítókat adnak meg, valódi szervezet nélkül,
- A második az adathalászat: megható történetek mögé rejtett linkekkel próbálnak személyes adatokat vagy pénzügyi információkat megszerezni,
- A harmadik a lájkvadászat: a sok megosztással felfuttatott oldalak később értékesíthetők marketingcélokra.
A valódi vesztesek
Az ilyen kiberbűncselekmény nemcsak az adakozókat károsítja meg, hanem a valóban beteg gyerekektől és gyászoló családoktól veszi el a támogatás és a figyelem lehetőségét.
Ha egy megható történet végén nem hivatalos alapítvány neve szerepel, hanem egy becenévvel ellátott számla, az komoly figyelmeztető jel.
Ha pedig ugyanaz az azonosító több különböző gyermek posztjánál bukkan fel, szinte bizonyosra vehetjük, hogy szervezett csalás áll a háttérben.
A közösségi médiában terjedő, tragédia-alapú átverések új szintre emelték a lelketlenséget: a gyász és a beteg gyerekek szenvedése ma már egyesek számára üzleti modell.
Ezzel az aljas trükkel még egy felkészültebb internetezőt is át lehet verni
Álhíroldalakba rejtett befektetések csapdájába esnek az internetezők. Az online csalások új szintre léptek, és már nem könnyű kiszúrni őket első pillantásra. Érdeklik a részletek? Amennyiben ide kattint, elolvashatja!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.