Halálos beteg gyerekek történetén nyerészkednek az online csalók

Sokkoló, milyen mélyre süllyednek egyesek a közösségi médiában. A kiberbűncselekmény egyik legfelháborítóbb formája terjed Magyarországon, amelyben valódi tragédiákat és beteg gyerekek történeteit használják fel pénzszerzésre. A bicskanyitogató esetekkel a Bors foglalkozott részletesen.

Elképesztő lelketlenség hatja át a legújabb kiberbűncselekményt: az öt gyermek elhunyt édesanyját sem kímélik, ha pénzről van szó

Fotó: Beküldött/Németh László/Bors

Kiberbűncselekmény: gyászoló családok történetével élnek vissza

Németh László élete egyik pillanatról a másikra omlott össze, amikor felesége, Andrea tragikus körülmények között elhunyt. Az apa öt gyermekkel maradt egyedül, a család gyásza még friss és feldolgozatlan volt, amikor a szerettei a netes csalók célkereszjébe kerültek.

Alig telt el néhány hét, amikor az interneten valótlan, szenzációhajhász történetek kezdtek terjedni a család tragédiájáról. A fájdalmat felnagyították, részleteket találtak ki, csak hogy kattintásokat és megosztásokat generáljanak.

Ellopott fotók, átírt sorsok

Jáger Mónika és kisfia, Alexander története szintén a netes szélhámosok célpontjává vált. Egy „Érdekes hírességek” nevű Facebook-oldalon jelent meg egy hamis profil által közzétett írás, amelyben a gyermek nevét is módosították, a fotókat pedig engedély nélkül használták fel.

Mónika sikertelenül próbálta felvenni a kapcsolatot a netes csalókkal

Fotó: Beküldött/Jáger Mónika/Bors

A mesterséges intelligencia segítségével átírt történet dramatizált, érzelmi nyomásgyakorlásra épülő szöveggé vált. A cél egyértelmű: pénz és figyelem megszerzése.

Egy számla, több „halálos beteg” gyerek

Az egyik legmegdöbbentőbb esetben egy @orlando1992 kezdetű pénzügyi azonosítóra gyűjtenek adományokat különböző nevű és fotójú gyerekek történeteivel.

Ismeretlen, szenvedő gyermekek képeivel próbálnak pénz kicsikarni a jóhiszemű emberktől

Fotó: Facebook/Bors

Egyszer Áronka, máskor Noelka szerepel a bejegyzésben, de a számla ugyanaz. A történetek meghatóak, érzelmileg felkavaróak, azonban hiányzik belőlük minden hivatalos elérhetőség, alapítványi háttér vagy ellenőrizhető adat.

Ez a módszer klasszikus adathalászat és közvetlen pénzszerzés keveréke. A jóhiszemű emberek Revolut-számlákra vagy más online fizetési felületekre utalnak, miközben a pénz nem jut el a valódi rászorulókhoz.

Pénz, adat, lájk

A csalók három fő irányban próbálnak hasznot húzni a tragédiákból:

Az első a közvetlen pénzszerzés: kizárólag online azonosítókat adnak meg, valódi szervezet nélkül,

A második az adathalászat: megható történetek mögé rejtett linkekkel próbálnak személyes adatokat vagy pénzügyi információkat megszerezni,

A harmadik a lájkvadászat: a sok megosztással felfuttatott oldalak később értékesíthetők marketingcélokra.

A valódi vesztesek

Az ilyen kiberbűncselekmény nemcsak az adakozókat károsítja meg, hanem a valóban beteg gyerekektől és gyászoló családoktól veszi el a támogatás és a figyelem lehetőségét.