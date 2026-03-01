Kibernyomozók a Mátrix Projektben? Ez ma már nem film, hanem a mindennapi magyar valóság

Mi fán terem a kibernyomozó? – alapvetően ezzel a kérdéssel fordultunk az Országos Rendőr-főkapitányság Kiberstratégiai Osztályának (ORFK KSO) vezetőjéhez, Dr. Véghi Anna Réka alezredeshez. Az osztályvezetővel történt beszélgetés során azonban még kitértünk számos olyan témára, amely a mind többeket sújtó, az utóbbi években tetőző kiberbűncselekmény-hullám kapcsán releváns lehet.
- A Covid-járvány alatt a bűnözők is az online térbe költöztek, 2021-től exponenciálisan emelkedni kezdett az online bűncselekmények száma Magyarországon;
- A rendőrség erre válaszul kidolgozott egy módszert, amivel felveszi a harcot: ez lett a Mátrix Projekt;
- 2023-tól létrejöttek a kibernyomozó egységek, amelyek főként az online csalások felderítésére szakosodtak, de más ügyekben is segítik a rendőrség nyomozóit;
- A kibernyomozók ma már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről érkeznek a rendőrséghez, a képzés gyakorlati részében pedig megismerkedhetnek a rájuk váró napi munkával;
- A rendőrség a Mátrix-projekt keretében együttműködik törvényhozással, hogy megszülessenek az online csalások elleni új jogszabályok, valamint számos pénzintézettel.
- A kibernyomozók egyik figyelemre méltó érdeme, hogy 2024. augusztus 1-je óta 3,8 milliárd forintnyi összeget tudtak megmenteni attól, hogy a bűnözők kezébe kerüljön.
Új típusú kihívások
– Úgy tűnik, az utóbbi időben megemelkedett az online térben a bűncselekmények száma. Ez csak egy érzet, mert több ilyen hírt olvasunk vagy pedig egy valós tendencia?
– A probléma valós, az efféle bűncselekmények számának megugrása a Covid-időszakhoz köthető, amikor a lezárások miatt minden az online térbe költözött. Ez a bűnözőkkel sem volt másképp, túlsúlyba kerültek az online elkövetett bűnesetek. A kollégáimmal azt tapasztaltuk, hogy már 2021-ben rendkívül sok olyan csalás történt, amit távoli hozzáférést segítő alkalmazásokkal követtek el: a csalók magukat banki alkalmazottnak kiadva rávették áldozataikat a program telepítésére. A módszer ma már széles körben ismert. Az elkövetők átvették az irányítást a számítógép felett és így hozzáfértek a sértettek bankszámláihoz. Az ilyen csalások száma 2023 nyarára már exponenciális növekedést mutatott.
– Hogyan reagáltak? Fel voltak erre készülve?
– Azt láttuk, hogy növelni kell a kibernyomozások eredményességét, illetve a kedvezőtlen trend megtörése érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság megalkotta a Mátrix Projektet, amely azon stratégiai intézkedések összefoglaló elnevezése, amelyek célja a kibernyomozások eredményességének növelése és a nyomozási tevékenység hatékonyabbá tétele.
A Mátrix Projekt nyolc elemből áll: fontos volt a kollégák folyamatos képzése, oktatása; a technikai fejlesztések; az együttműködés más szervekkel; a felderítések és nyomozások segítése; egy áttekinthető adatbázis az ügyekről, valamint eszközeink fejlesztése és a bűnmegelőzés, kommunikáció.
A legfontosabb egy szakmailag felkészült állomány létrehozása volt, amely képes lépést tartani az elkövetőkkel. 2023 októberében alakult meg a „Kiber 300” elnevezésű, 300 emberből álló kibernyomozói hálózat, amelybe a vármegyei főkapitányságok, a BRFK, a Nemzeti Nyomozó Iroda és az általam vezetett ORFK Kiberstatégiai Osztály (KSO) hivatásos és speciális szakirányú képzettséggel rendelkező munkavállalói tartoznak.
Kibernyomozók a Mátrix-projektben
– Hogyan lehet valakiből kibernyomozó?
– 2020-2021-ben indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) egy informatikai nyomozó, illetve kibernyomozó képzés. Amikor a Mátrix-projekt elkezdődött, illetve létrejött a Kiber 300-as nyomozóegység, még nem volt olyan kolléga, aki végzett volna az egyetemen, így házon belül lehetett jelentkezni a szabad státuszokra/helyekre.
– Kiből lehetett kibernyomozó és kiből lehet most?
– Amikor megalakult az egység, akkor azok jelentkezhettek, akik érdeklődtek a terület iránt és volt valamilyen előképzettségük, vagy dolgoztak ehhez a területhez köthető ügyeken. Az ORFK-n szervezték a kiválasztási eljárást, majd a nyomozók tanfolyamokon vettek részt, ezt követően pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai vizsgáztatták le őket. Manapság már az NKE-ről jönnek ki a kibernyomozóink.
– Sokszor a közvetlen tapasztalat fontosabb lehet, mint diploma. Legalábbis gyakran találkozni olyan történettel, hogy az iskolában, egyetemen tanított tananyag és készségek helyett teljesen másra van szükség az adott munkahelyen. Egy olyan gyorsan változó területen, mint amilyen az informatika és az online bűncselekmények felderítése, ez még inkább igaz lehet. Van hatásuk, befolyásuk az NKE-s képzésre?
– Jó kapcsolatban vagyunk a tanszékkel is, az egyetem vezetésével is. Ha nekik van olyan kérésük, hogy osszuk meg a tapasztalatainkat, akkor szívesen megyünk oktatni, előadást tartani. A vármegyei kiberegységekhez, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztályához, illetve az Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályához is rendszeresen járnak a még tanuló tisztjelöltek hospitálni, így már a diploma kézbevétele előtt belelátnak a mindennapi gyakorlatba.
Annak érdekében, hogy fel tudjuk venni a versenyt a kiberbűnözökkel, a kollégák folyamatosan hazai és nemzetközi képzéseken vesznek részt. Vannak a Nemzeti Nyomozó Irodánál CEPOL-oktatók (az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége - szerk.), így a rendőrségen belül is tartunk képzéseket. Az ORFK Kiberstratégiai Osztálya felelős a kibernyomozók oktatásáért, több olyan téma van, ahol szükséges az ismeretek további megosztása, például a kriptovaluták lefoglalása is olyan téma, amiben kezdeményeztük a tudásmegosztást. De a „hagyományos” nyomozók számára is egyre fontosabb, hogy bírjanak olyan alapképességekkel, mint az IP-címekkel kapcsolatos ismeretek, vagy egy e-mail fejlécének az elemzése.
– Mivel foglalkoznak a kibernyomozók? A fenyegető Facebook-kommentektől a banki csalásokig, gyakorlatilag mindennel?
– A kibernyomozók főszabály szerint az online csalásokkal, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokkal, az információs rendszer vagy adat megsértésével, illetve az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása elnevezésű bűncselekményekkel foglalkoznak. Vagyis, ha valaki online csalás áldozata lesz, akkor jó eséllyel egy kiber egység nyomozójához kerül az ügye.
Kibernyomozók a terepen
– Gyanítom, egyre többször fordul elő, hogy egy hagyományos nyomozás során is szükség van a képességeikre, amikor adathordozókat és telefonokat, laptopokat foglalnak le. Ilyenkor is be tudnak segíteni?
– Az elektronikai eszközök (telefonok, lapotopok) adatainak mentése egy tipikus forenzikus tevékenység, vagyis egy-egy kutatás során rutineljárás, ez is a kibernyomozók feladata, illetve egyes felderítésekben szaktanácsadóként is részt veszünk.
– A kinyert adatok értékelésében is segítenek?
– A kibernyomozók ebben is részt vehetnek, de itt mindig az előadónak, vagyis a nyomozónak a dolga eldönteni, hogy miben kéri a segítségünket és pontosan mi az, amire szüksége van az adatokból?
– Amikor lefoglalnak egy-egy eszközt, akkor ahhoz hozzá is kell férniük. Sajtóhírek szerint az FBI évekig noszogatta az Apple-t, hogy tegye lehetővé a terroristáktól, bűnözőktől lefoglalt készülékek átnézését a hatóságoknak. Önöknél mi a kialakult protokoll ilyen helyzetekre? Mennyire tudnak gyorsan hozzáférni adathordozókhoz?
– Ez a kérdés nyomozási érdekből nem megválaszolható.
– A hazai és nemzetközi szervezetek közül melyek azok, akikkel rendszeresen együttműködnek?
– Leginkább a társszervekkel, illetve a KiberPajzs együttműködésben szereplő tagokkal szoros az együttműködés, A külföldi társzervekkel saját hatáskörben és a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül tartjuk a kapcsolatot, az Europolnál működik magyar összekötő tiszti iroda, illetve közvetve az FBI-jal is kapcsolatban vagyunk.
– Tudna esetleg példát mondani arra, hogy milyen információkat osztanak meg egymással mondjuk itt, Európán belül?
– Konkrétumokat nem mondhatok, de legutóbb egy csalás miatt vettük fel a kapcsolatot a magyar összekötő irodán keresztül külföldi kollégákkal, és érdeklődtünk egy streaming szolgáltató megkeresése kapcsán. A másik tagállam megkeresése esetén akár az elkövetési módszereket is megoszthatjuk egymással, vagy akár azt, hogyan érdemes megfogalmazni az egyes megkereséseket a szolgáltatók felé.
– Akkor is önöket hívják, ha például egy bűnözőtől kriptovalutát foglalnak le?
– Ezen a területen is jelen vannak a kibenyomozó kollégák. A kriptovaluták lefoglalásához több módszertani útmutató is készült, emellett a folyamatos tudásmegosztás elengedhetetlen. Ennek érdekében a Kiberstratégiai Osztály szervezett már több online oktatást is.
Mesterséges intelligencia a rablók és a pandúrok oldalán
– Említette, hogy a jogalkotókkal való egyeztetés is a feladataik közé tartozik a Mátrix-projekten belül. Sor került ilyesmire a közelmúltban?
– Az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve megalakult egy munkacsoport, a feladat törvénycsomagok kidolgozása volt. Ezek a jogszabályok visszavetették az elkövetők eredményességét.
A közös munka nyomán létrejött a Digitális Adatelemző és Nyomozástámogató Rendszer (DANTE). Ennek lényege: ha egy sértett észleli, hogy őt megkárosították és ezt azonnal jelzi a bankjának, akkor a pénzintézetnek kötelessége megtenni a jelzést a NAV PTEI (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda) felé, ahol a pénzt meg tudják fogni, zárolni tudják Magyarországon belül, ezt követően a rendőrség pedig intézkedni tud a pénz lefoglalásáról. 2024. augusztus 1-je óta 3,8 milliárd forintnyi összeget tudtunk így megmenteni attól, hogy a bűnözők kezébe kerüljön.
– Gondolom nem ujjongtak, amikor Európa-szerte bevezették az azonnali átutalást a bankok…
– Azt látjuk, hogy az MNB és a Bankszövetség is azon van, hogy próbálja megelőzni a csalásokat. Például 2025 júliusa óta van mesterséges intelligencia alapú visszaélésszűrő rendszer, ami elemzi a tranzakciókat és a gyanúsakat nem engedik azonnal teljesülni.
– Sajnos úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán a bűnözők is megtalálták a számításaikat.
– A mesterséges intelligencia sok lehetőséget rejt magában, amit a bűnözők ki is használnak.