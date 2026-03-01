Kibernyomozók a Mátrix Projektben? Ez ma már nem film, hanem a mindennapi magyar valóság

– Hogyan reagáltak? Fel voltak erre készülve?

– Azt láttuk, hogy növelni kell a kibernyomozások eredményességét, illetve a kedvezőtlen trend megtörése érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság megalkotta a Mátrix Projektet, amely azon stratégiai intézkedések összefoglaló elnevezése, amelyek célja a kibernyomozások eredményességének növelése és a nyomozási tevékenység hatékonyabbá tétele.

A Mátrix Projekt és az újonnan létrejött egység, a Kiber 300 segítette a rendőrséget az online csalások sikeres felderítésében

Fotó: HTWE/ Shutterstock/Illusztráció/Ripost

A Mátrix Projekt nyolc elemből áll: fontos volt a kollégák folyamatos képzése, oktatása; a technikai fejlesztések; az együttműködés más szervekkel; a felderítések és nyomozások segítése; egy áttekinthető adatbázis az ügyekről, valamint eszközeink fejlesztése és a bűnmegelőzés, kommunikáció.

A legfontosabb egy szakmailag felkészült állomány létrehozása volt, amely képes lépést tartani az elkövetőkkel. 2023 októberében alakult meg a „Kiber 300” elnevezésű, 300 emberből álló kibernyomozói hálózat, amelybe a vármegyei főkapitányságok, a BRFK, a Nemzeti Nyomozó Iroda és az általam vezetett ORFK Kiberstatégiai Osztály (KSO) hivatásos és speciális szakirányú képzettséggel rendelkező munkavállalói tartoznak.

Kibernyomozók a Mátrix-projektben

– Hogyan lehet valakiből kibernyomozó?

– 2020-2021-ben indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) egy informatikai nyomozó, illetve kibernyomozó képzés. Amikor a Mátrix-projekt elkezdődött, illetve létrejött a Kiber 300-as nyomozóegység, még nem volt olyan kolléga, aki végzett volna az egyetemen, így házon belül lehetett jelentkezni a szabad státuszokra/helyekre.

– Kiből lehetett kibernyomozó és kiből lehet most?

– Amikor megalakult az egység, akkor azok jelentkezhettek, akik érdeklődtek a terület iránt és volt valamilyen előképzettségük, vagy dolgoztak ehhez a területhez köthető ügyeken. Az ORFK-n szervezték a kiválasztási eljárást, majd a nyomozók tanfolyamokon vettek részt, ezt követően pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai vizsgáztatták le őket. Manapság már az NKE-ről jönnek ki a kibernyomozóink.