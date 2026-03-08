Az olajsütő volt az, ami kigyulladt Budapesten, egy VII. kerületi lángosozóban vasárnap. A Madách Imre téri üzlethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi alapján a Blikk.

Kigyulladt egy budapesti lángosozó (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Mentőt kellett hívni a kigyulladt büféhez

A rajok körülhatárolták és eloltották a büfében felcsapott lángokat, áramtalanították az épületet, majd nekiláttak az utómunkálatoknak. A helyszínre mentő is érkezett.

Kilenc embert kellett kikísérni az épületből.

