Tűz ütött ki egy lángosozóban a VII. kerületi Madách Imre téren. Tűzoltók mellett mentők is érkeztek a kigyulladt büféhez.
Az olajsütő volt az, ami kigyulladt Budapesten, egy VII. kerületi lángosozóban vasárnap. A Madách Imre téri üzlethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi alapján a Blikk

Kigyulladt egy budapesti lángosozó
Kigyulladt egy budapesti lángosozó (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

Mentőt kellett hívni a kigyulladt büféhez

A rajok körülhatárolták és eloltották a büfében felcsapott lángokat, áramtalanították az épületet, majd nekiláttak az utómunkálatoknak. A helyszínre mentő is érkezett. 

Kilenc embert kellett kikísérni az épületből. 

