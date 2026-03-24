Dögös bikinis nőkkel próbálták átverni a Kincsvadászok szakértőjét

A műtárgypiac nemcsak csillogásból és sikerekből áll, a szakértőknek folyamatosan résen kell lenniük, mert olykor profi hamisítók próbálják őket „csőbe húzni”. A Kincsvadászok szakértőjeként Kelen Anna is találkozott már ilyen esettel: felidézte, amikor egy rendkívül értékesnek tűnő, tengerparti jelenetet ábrázoló Vaszary János-festményt kínáltak fel nekik. Egy ilyen alkotás ára akár a százmillió forintot is elérheti, ám a szakértő azonnal kiszúrt valamit.

Kelen Anna, a Kincsvadászok művészettörténésze

Láttuk, hogy a tengerparton bikiniben vannak a hölgyek, márpedig abban az időben még nem hordtak bikinit"

– idézte fel a Borsnak a szakember.

Egy másik alkalommal egy olyan képet akartak Vaszary-festményként eladni, amelyen a budai Vár már a második világháború utáni állapotában látszott – akkor, amikor a művész már nem is élt. Az ilyen esetek jól mutatják, hogy ebben a szakmában a tudás és a jó megfigyelőképesség jelenti a legnagyobb védelmet a csalókkal szemben.

Reflektorfényben a Kincsvadászok művészettörténésze

Bár a TV2 műsora ismertté tette, Anna azt mondja, alapvetően visszahúzódó alkat. Ennek ellenére nagyon szereti a Kincsvadászokat, mert így közelebb hozhatja a művészetet az emberekhez. Érdekesség, hogy hiába veszik körül nap mint nap különleges tárgyak, nem hajtja a gyűjtőszenvedély.

Nem volt olyan, hogy el szerettem volna happolni a kereskedők elől egy tárgyat”

– mondta, hozzátéve: számára a tárgyak története és az átadott tudás sokkal fontosabb, mint a birtoklás.

A családi ereklye története

Anna nem véletlenül mozog magabiztosan az aukciók világában: édesanyja a neves művészettörténész, Virág Judit, akivel már 15 éve dolgoznak együtt. A szakma iránti tiszteletet egy különleges tárgy is jelképezi: az az árverési kalapács, amellyel Anna a liciteket vezeti.

Ezt a kalapácsot az édesanyjától kapta, és több mint 40 éve jelen van a magyar aukciók történetében.

Ezzel ütötték le többek között a hazai rekordot jelentő Csontváry-festményt is, amely 460 millió forintért talált gazdára az árverésen. A családi ereklye így nemcsak egy eszköz, hanem a múlt és a jelen közötti kapocs, amely különleges jelentőséget ad Anna munkájának.